Mobilisation générale pour retrouver le chemin des urnes

Elections professionnelles

Publié le 30/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, France, Toute l'actu RH

A l’approche des scrutins professionnels de début décembre dans la fonction publique, syndicats, collectivités et centres de gestion se mobilisent pour inciter les agents à voter. La qualité du dialogue social des quatre prochaines années en dépend.

Chiffres-clés 5,6 millions d’agents publics sont appelés à voter aux élections professionnelles. Lire d’agents publics sont appelés à voter aux élections professionnelles. Lire le courrier que le ministre de la Fonction publique leur a adressé

Ce 8 décembre, les agents publics éliront pour quatre ans leurs représentants dans les instances de dialogue social. Des résultats dépendent, pour chaque syndicat, des droits (locaux, autorisations spéciales d’absence…), voire des sièges aux conseils supérieurs de la fonction publique. Mais les agents vont-ils effectivement voter ? Lors des derniers scrutins, en 2018, le taux de participation global est passé sous la barre symbolique des 50 %. Dans le versant territorial, alors qu’il était de 59,1 % en 2008, il est descendu à 54,9 % en 2014, puis à 51,8 % en 2018. Secrétaire nationale de la CFDT, ­Ingrid ­Clément, chargée de ces élections professionnelles, s’inquiète que « les petites communes ne fassent plus d’­efforts pour inciter les agents à voter » depuis qu’il n’y a plus de participation minimale à obtenir.

Les enjeux locaux dominent

Elle craint que celles-ci n’envoient pas, ou trop tard, le matériel de vote aux électeurs. Pourtant, la plupart des collectivités et des centres de gestion tentent de mobiliser. « On a tous intérêt à ce que la participation soit bonne car elle détermine la qualité du dialogue social, affirme ­Pierre­ ­­Blondel, chargé de mission “stratégie dialogue social” à la métropole européenne de Lille (1). C’est un enjeu démocratique. » C’est aussi le cas des syndicats. « Nous faisons beaucoup de pédagogie parce que, s’ils savent déposer un dossier pour leur promotion interne, les gens ne prennent pas la mesure du travail qu’il y a derrière », indique ­Virginie­ ­Pinget Bauer, membre de la section haut-savoyarde du Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales.

Les grèves et manifestations de cet automne pour le pouvoir d’achat et les retraites pourraient-ils booster l’envie de participer ? ­Dominique ­Andolfatto, politologue spécialiste du syndicalisme à l’université de ­Bourgogne, en doute. Selon lui, l’échec des mobilisations contre les réformes paramétriques des retraites en 2003 et en 2011 a aggravé l’abstentionnisme. « Une certaine impuissance des syndicats, leurs divisions et une désyndicalisation globale contribuent au désintérêt à l’égard de questions collectives. Par ailleurs, lors des élections professionnelles, ce sont plutôt les enjeux locaux, du quotidien, qui dominent », analyse-t-il.

La concrétisation de la loi

La méconnaissance des instances peut aussi influer. Or les scrutins de cette année sont ceux qui vont concrétiser les changements inscrits dans la loi de transformation de la fonction publique de 2019 : fusion des comités techniques et de ceux d’hygiène, ­sécurité et conditions de travail en comités sociaux territoriaux, suppression des groupes hiérarchiques dans les commissions administratives paritaires ( CAP ) et instauration d’une commission consultative paritaire commune aux contractuels de toutes les catégories. « La CAP perd aussi de son attrait alors qu’elle faisait voter, note ­Pascal ­Kessler, président de la Fédération autonome de la fonction publique [FA-FP]. Il nous faut plus communiquer sur toutes les instances. »

Delphine ­Deschamps­, cheffe des ressources humaines de la ville du Havre (2), assure expliquer ces changements sur l’intranet. « Mais, pour la plupart des agents, c’est du chinois. L’important, c’est plutôt de les inciter à s’exprimer », estime-t-elle. Pour y parvenir, la commune affrétera deux bus, le 8 décembre, afin de les conduire aux bureaux de vote, à l’hôtel de ville.

« J’peux pas, j’ai piscine… »

La métropole lilloise a aidé les organisations syndicales en mettant à leur disposition son studio multimédia afin que la propagande électorale prenne la forme de « pitchs » filmés de 30 secondes. Moderne et aisément diffusable, la vidéo est très utilisée pour ces élections. Parfois, elle utilise l’humour, comme dans cette « capsule » intitulée « J’peux pas, j’ai piscine… », diffusée sur les réseaux sociaux par le centre interdépartemental de gestion de la petite ­couronne d’Ile-de-­France (3) pour prendre à contre-pied « les bonnes raisons de ne pas aller voter ». Ou dans cette vidéo de SUD Collectivités territoriales nommée « 5 minutes pour comprendre les élections professionnelles », dans laquelle des militants répondent patiemment aux questions dubitatives sur l’utilité du vote posées par une voix off gouailleuse. Quel en sera l’impact ? Réponse le 8 décembre au soir.

Boom du vote électronique : quel impact ? Cette année, de très nombreux centres de gestion et collectivités ont opté pour le vote électronique. Ce mode n’est pas obligatoire dans la territoriale, comme c’est au contraire le cas dans le versant d’Etat, mais il permet de simplifier l’organisation des scrutins sur un territoire étendu, de faciliter et de ­sécuriser l’obtention des résultats, d’éviter d’avoir à imprimer et à envoyer du matériel de vote en papier… Et de garantir les opérations, même en cas de pic de ­Covid. « Face à l’incertitude quant à la situation sanitaire et au développement du télétravail, nous avons pensé que ce serait le meilleur moyen de maximiser la participation », explique ­Pierre ­Blondel, chef de la mission « stratégie dialogue social » de la métropole européenne de ­Lille. Mais si certains syndicats, comme la CFDT, se montrent ouverts à l’e-vote, la CGT et plusieurs autres craignent qu’il ne soit un frein à la participation, s’appuyant sur le taux inédit de 21 % de votants aux élections de 2021 à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, où ce mode était exclusif. « La ville de ­Paris (4) a fait ce choix pour décembre mais, vu son effectif, si la participation chute, les conséquences ne seront pas neutres sur les résultats nationaux, pointe ­Pascal ­Kessler, président de la FA-FP. Les agents doivent s’approprier ce mode, alors que se déplacer pour voter, c’était simple. »

D’après ­Dominique ­Andolfatto, politologue à l’université de ­Bourgogne, « l’effondrement de la participation depuis 2008 est trop rapide et trop connecté à l’introduction du vote électronique pour qu’il n’y ait pas de relation. Celui-ci dés­humanise l’élection. » Pourtant, rassurent les adeptes de ce mode, en permettant de voter entre le 1er et le 8 décembre, à n’importe quelle heure et de n’importe où, l’e-vote offre plus de possibilités de s’exprimer. Les syndicats vont donc battre le rappel toute la semaine.

