Emmanuel Macron au Salon des maires : une « solution de facilité » pour les élus

« Monsieur Macron un selfie ! » Les allées du Salon des maires avaient des airs de Salon de l’agriculture, le 23 novembre. Cette année, et pour la première fois, le président de la République a décidé de rendre visite aux 1 200 exposants en lieu et place du traditionnel discours de clôture prononcé à la tribune de l’Association des maires de France.

« C’est mon deuxième mandat, j’ai déjà fait quatre discours, je préfère être aux côtés des maires pour apporter des réponses concrètes, a justifié le Président. Je suis plus utile sur le terrain à venir sentir, entendre, écouter qu’à refaire le même discours d’une année sur l’autre. »

Accompagné par plusieurs ministres dont Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, le chef de l’Etat s’est offert un bain de foule pendant plus de quatre heures à travers les stands pour échanger avec des entreprises partenaires des collectivités, mais aussi quelques élus triés sur le volet.

Parmi eux, Gil Avérous, maire de Châteauroux (Indre), et Emmanuel François, maire de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire). Tous deux ont souhaité évoquer la sécurité de leur commune qu’ils peinent à assurer et les agressions envers les élus. « Tenez bon parce qu’on a besoin de vous », les a encouragés Emmanuel Macron.

D’autres ont pu l’interpeller sur l’explosion des coûts de l’énergie – « C’est très chaud ! » –, permettant au Président de rappeler ce qui est mis en place pour aider les collectivités.

Pas de confrontation, des échanges consensuels, un plaidoyer pour les élus, leur « mission » et leur « engagement civique » : « On a cheminé ensemble dans les crises et je sais ce que je leur dois, j’ai beaucoup appris d’eux », a salué Emmanuel Macron. L’opération de communication apparaît réussie aux yeux du grand public. Pour les élus, c’est une autre histoire.

« Pour moi, c’est clairement un manque de considération », lâche Guy Piedfert, maire d’Eygurande-et-Gardedeuil (Dordogne).

« Certes, il échange avec quelques élus, mais je ne suis pas certaine que le fait de l’entrevoir pendant trente secondes aura un impact. Cinq minutes après il aura oublié », ajoute, résignée, Marie-Christine Berthod, maire de Thésy (Jura).

Refus du dialogue et de la confrontation, sentiment d’évitement… nombreux sont les maires à questionner ce déplacement qu’ils jugent « facile ». « Venir au salon peut être perçu comme un pied de nez dans un contexte où les relations peuvent être tendues. Cela met le Président dans une situation moins conflictuelle, juge Khaled Belmekki, adjoint chargé de l’action sociale et économique à Thouré-sur-Loire (Loire-Atlantique). Il rencontre les élus, mais pas dans l’espace politique consacré. »

Certains sont plus nuancés, estimant que le Président joue là son rôle de proximité. « Je trouve ça cohérent qu’il s’adresse aux entreprises avec qui nous travaillons. Cela montre tout notre dynamisme », explique Stéphanie Lambard, maire de Mont-Cauvaire (Seine-Maritime). « Il est très fort dans cet exercice, estime pour sa part Alain Castang, maire de Rouffignac-de-Sigoulès (Dordogne), président des maires ruraux de Dordogne. Il a un pouvoir de séduction. Mais Emmanuel Macron, c’est beaucoup de communication non aboutie. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais on sait pourquoi il fait ça. C’est un effet de manche. »

Petits fours et discours à l’Elysée

Emmanuel Macron a aussi reçu des maires dans la soirée à l’Elysée. Au menu : petits fours et bulles de champagne, mais pas seulement. Le président de la République a aussi vanté pendant une quarantaine de minutes sa politique auprès des édiles.

L’occasion également de revenir sur les inquiétudes des maires à propos des factures communales d’électricité qui flambent. « Plusieurs d’entre vous sont venus vers moi pour me dire que, malgré tout, passer de 60 euros le mégawatt à 300, ce ne sera pas soutenable », a glissé Emmanuel Macron, évoquant « des critères qui sont à finaliser et que nous voulons le plus opérationnels et le plus simples possible ».

Le président de la République a particulièrement insisté sur le plan de rénovation énergétique des écoles. But de l’opération ? Baisser la facture des écoles maternelles et primaires, qui représentent 30 % de l’addition énergétique des communes.

Emmanuel Macron s’est également lancé dans un long plaidoyer en faveur du zéro artificialisation nette, dispositif drastique de lutte contre l’étalement urbain. « Tout ça est sorti de la Convention citoyenne et a été ensuite travaillé par les parlementaires et est sorti dans la loi. Je ne vais pas faire de la démagogie devant vous. C’est une très bonne idée », a-t-il vanté. « On va prendre le temps de concerter et il ne faut pas qu’on ait une approche uniforme du zéro artificialisation nette », a néanmoins promis le chef de l’Etat.

Sur la décentralisation, Emmanuel Macron s’est montré beaucoup moins limpide. « C’est le mot, depuis des décennies, qu’on emploie quand on veut séduire les élus locaux pour régler des problèmes. Et l’expérience montre que la décentralisation n’a jamais réglé aucun problème », a dit le chef de l’Etat.

Ce qui ne l’a pas empêché de confirmer le lancement, l’an prochain, d’une « refondation institutionnelle » menée en lien étroit avec les associations d’élus. En bonne place : « la décentralisation ». Mais les maires, qui disposent déjà de la compétence générale, seront au fond « les moins touchés de l’affaire », a tenu à indiquer Emmanuel Macron