CAPDEMAT EVOLUTION

La GRU créée par les collectivités pour les collectivités Solution basée sur un CRM open source Une expertise de près de 10 ans mise en œuvre via l’association communauté CapDémat permet aujourd’hui aux collectivités de bénéficier d’une offre de Gestion de la Relation Usager complète couvrant l’ensemble des besoins.

Accompagner les collectivités dans leur projet de gestion de la relation usager en leur fournissant un outil de qualité, sont les objectifs de l’association Communauté CapDémat. La solution logicielle CapDémat Evolution basée sur le CRM Open Source SuiteCRM permet aux collectivités de bénéficier de toute l’expérience de la relation client adaptée aux usages et besoins des collectivités locales. C’est pourquoi aujourd’hui un quart des départements français et de nombreuses communes nous font confiance.

CapDémat Evolution est une solution simple, efficace et sécurisée disposant d’un portail usagers entièrement personnalisable proposant un bouquet de services adaptés et un parcours usager simplifié. Référencé France Connect elle intègre nativement la solution proposée par l’état pour sécuriser et simplifier l’accès aux informations de l’usager. Ainsi celui-ci va pouvoir bénéficier des services de la collectivité et du suivi de ces demandes en toute sécurité.

Un backoffice permet aux services de l’administration de traiter simplement les demandes des usagers en offrant une vision cohérente et 360 de l’information pour apporter une réponse de qualité. Afin de profiter des expériences des autres collectivités, outre des espaces collaboratifs d’échange et de partage, la communauté met à disposition via un espace service l’ensemble des télé-services déjà réalisés.

Grâce au réseau d’intégrateurs de la communauté les collectivités sont accompagnées dans leurs projets numériques de gestion de la relation usager.

