DAMAaaS BY INAGUA

Un seul outil pour répondre à des besoins numériques multiples ! Parmi les logiciels de l’e-administration, DAMAaaS est la plateforme pour créer vos applications métiers, sur mesure. Relations Citoyens, gestion du Patrimoine, suivi des demandes, DAMAaaS permet aux collectivités de créer leurs outils, grâce à la technologie No Code.

À l’échelle territoriale, 1 décideur sur 2 estime que le recours au numérique dans leur organisation se fait d’abord au bénéfice de la relation avec les citoyens. Car l’administré est aussi un usager, un acheteur en ligne qui a totalement intégré le numérique dans son quotidien! La dématérialisation de la relation citoyen s’accompagne de bénéfices multiples :

– pour les citoyens ; réactivité et qualité de service

– pour les agents ; réduction des erreurs, pilotage optimisé des services

Encore faut-il faire le choix du bon outil sur un marché déjà bien étoffé.

Entre des solutions “tout en un” et celles spécifiquement développées pour un besoin, DAMAaaS a trouvé sa voie. Logiciel accessible en ligne, DAMAaaS est un outil 100 % français, conçu pour l’agilité des équipes métiers, en administration et collectivités. DAMAaaS permet aux agents de se doter eux-mêmes d’une ou plusieurs applications, répondant strictement à leurs besoins, en quelques jours seulement et sans connaître aucun langage informatique. Cette technologie, nommée No-Code, autorise également un travail en conception avec vos équipes, de façon à accélérer encore plus aisément la mise en place opérationnelle:

– pas d’installation technique puisque DAMAaaS est accessible via internet en toute sécurité

– pas de facturation au nombre d’utilisateurs, DAMAaaS permet réellement la collaboration entre équipes, même distantes.

– pas de connaissance informatique nécessaire, tout est paramétrable soit en autonomie soit en ateliers de co-construction avec un expert DAMAaaS

Utilisez DAMAaaS pour vos sujets :

– centralisation des demandes usagers

– réservations d’équipements ou de salles

– parapheurs électroniques

– suivi des entretiens RH

Quel que soit le besoin, avec DAMAaaS l’outil s’adapte à la collectivité et non le contraire !

