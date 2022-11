Publié le 28/11/2022 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Digitalisation de l’affichage légal : quid des actes nominatifs ? La nouvelle réglementation, en supprimant le papier, facilite la gestion et améliore l’accès aux actes. Elle pose néanmoins la question des données nominatives sur Internet. Philippe Le Berre, de Cartelmatic, nous donne ses réponses.

Que propose Cartelmatic pour dématérialiser l’affichage légal ?

Nous apportons aux agents une gestion web sécurisée, avec notamment l’archivage des documents, la gestion automatique des dates de diffusion ou l’édition de certificats de publication.

Cette plateforme de gestion arbitre aussi la publication sur différents supports : site internet et/ou borne interactive. Certains actes peuvent avoir une publication restreinte et parfois n’ont de sens que par leur caractère nominatif, par exemple les bans de mariage. Ils seront alors publiés exclusivement sur la borne tactile. Une captation automatique devient impossible, car il faudra se déplacer pour les consulter. Votre diffusion est maîtrisée.

Pourquoi ne pas maintenir l’affichage papier pour les actes nominatifs ?

L’envoi sur la borne se fait en un clic. Il n’y a pas de manipulation, contrairement au papier. De plus, sur nos bornes, l’accessibilité aux personnes en situation de handicap est prise en compte. L’affichage papier répond difficilement à cette obligation.

Borne interactive et sobriété énergétique : est-ce compatible ?

La consommation électrique d’une borne est liée à plus de 80 % aux caractéristiques de son écran. Nous sommes engagés depuis longtemps pour une taille d’écran maîtrisée.

De plus, la borne régule sa luminosité et peut s’éteindre automatiquement la nuit. Enfin, cette borne n’est pas nécessairement réservée à l’affichage légal. Faites-en un outil de communication à part entière avec un agenda d’animations ou encore une valorisation des activités et services locaux. Avec une borne interactive, vous améliorez la qualité de l’accueil de vos administrés.

