Les maires s’emparent de la question de l’insertion des personnes autistes

Publié le 24/11/2022

Le 104e congrès des maires de France a été l'occasion, pour l'AMF, de présenter un guide pratique visant à aider les élus locaux à mieux intégrer les personnes atteintes d'autisme.

Un enfant sur 100 qui naît est atteint d’un trouble du spectre autistique (TSA). « C’était la même chose il y a vingt ou trente ans, mais on ne savait pas le détecter », a rappelé Daniel Fasquelle, maire (LR) du Touquet-Paris-Plage et président du groupe de travail autisme de l’AMF, lors des ateliers “Agir en faveur de l’inclusion des enfants et des adultes autistes”, à l’occasion du congrès des maires 2022.

Mais faire de ces personnes des citoyens inclus dans la ville demande de penser leur accompagnement. Le groupe de travail de l’AMF a donc profité du congrès pour présenter le guide pratique “Agir pour l’inclusion des personnes autistes”. « L’objectif du guide est que si vous, élus, connaissez le sujet ...