Sebastian Roché : « Il existe partout des pratiques discriminatoires  »

Publié le 30/11/2022

Sebastian Roché est un politologue, docteur en sciences politiques. Il revient pour « La Gazette » sur le rapport « Vigouroux », qui décrit les discriminations régnant au sein de la police. Selon lui, il est temps de changer de paradigme et de faire de la lutte contre les discriminations un véritable objectif.

En juin 2020, alors qu’une manifestation en hommage à George Floyd, ce Noir Américain tué par un agent de police blanc à Minneapolis, réunissait 20 000 personnes à Paris, Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur, confiait au haut fonctionnaire Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l’Intérieur, une « mission sur les actes et propos racistes et discriminants au sein de la police ». Ce rapport interne, révélé début novembre par « Mediapart », dresse un constat sévère : il reconnaît explicitement des discriminations au sein de la police et de la gendarmerie nationale. Les rapporteurs estiment que les statistiques existantes sont « probablement sous-évaluées ». « Il faut admettre et constater que dans l’utilisation de leurs prérogatives légales, les forces de sécurité sont susceptibles de comportements inadmissibles, peuvent commettre des infractions pénales », écrivent-ils.

Erigées comme l’un des axes forts de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance (2020-2024), les relations police-population ne cessent de se dégrader année après année. Les gouvernements successifs en conviennent : il faut retisser le lien entre la police et la population. Directeur de recherche au CNRS et enseignant à Sciences-po Grenoble, Sebastian Roché voit dans cette fracture grandis­sante entre police et population l’une des causes du sentiment de non-appartenance à la nation. S’il qualifie le rapport « Vigouroux » de « courageux », il estime qu’« il ne va pas assez loin ». Pour l’auteur de « La Nation inachevée : la jeunesse face à l’école et la police » (Grasset, janvier 2022), il est temps de changer de paradigme et de faire de la lutte contre les discriminations un véritable objectif. Et d’y allouer des moyens à la hauteur des ambitions.

Selon le rapport « Vigouroux », les forces de sécurité se fixent comme objectif de « renforcer la confiance de la population ». Partagez-vous ce constat ?

Quand le rapport prétend que la France a une politique policière visant à gagner la confiance, c’est un contresens ! Cela n’a jamais été un objectif opérationnel. L’idée que la police, par la qualité de son service évalué par la population, va mériter sa confiance n’a jamais été mise en œuvre. En France, c’est encore la vision verticale qui prédomine : la police, parce qu’elle est installée par l’autorité légale, est forcément dans son droit lorsqu’elle agit. Elle est l’Etat ­– et en France, l’Etat, c’est la Nation –, elle n’a donc pas à rechercher l’approbation de la population. En réalité, cette idée selon laquelle la police doit gagner la confiance de la population n’est aujourd’hui portée que par les polices des démocraties les plus avancées, comme la Grande-Bretagne ou les pays nordiques. Cela suppose de mettre en place une stratégie qui ­s’appuie sur trois piliers : l’intégrité, l’égalité et la qualité de service. Or, sur ces trois sujets, les forces de sécurité françaises sont mal classées par rapport à leurs homologues européennes.

Aujourd’hui, les dispositifs destinés à mesurer la discrimination à ­l’intérieur de la police ne fonctionnent pas. Le dispositif « police » a enregistré pour une année entière une trentaine de faits (entre 32 et 37) pour 150 000 agents ! L’inspection générale de la police nationale, chargée des enquêtes sur les ­mauvais comportements policiers, en a réalisé treize entre 2017 et 2020, à la suite de signalements portant sur des discriminations, soit quatre par an, pour 150 000 policiers. Pour la ­gendarmerie, c’est 10 pour 100 000.

Des moyens ont pourtant été alloués pour tenter de retisser du lien ?

C’est un sujet sensible, le ministère de l’Intérieur l’a compris­. Mais le rapport donne des exemples de la maigreur des ressources allouées. La police nationale s’appuie, depuis 2008, sur des délégués chargés de la cohésion police-population. Ils sont 288 pour une population en zone « police » de 35 millions d’habitants, soit 0,0008 agent pour 10 habitants… Ces agents, souvent retraités, n’ont pas d’autorité au sein de l’hôtel de police. Autre illustration : 94 000 jeunes de moins de 18 ans ont été accueillis en centre de loisirs jeunes de la police nationale. Ils sont 9,6 millions, cela fait environ un jeune pour 100. Et ce dispositif n’a jamais été évalué.

Le rapport évoque aussi le rôle des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance pour gagner la confiance de la population. Mais ce n’est pas leur vocation ! Est aussi cité le recrutement de personnes issues des minorités comme adjoints de sécurité. Or, les études l’ont montré, l’intégration de minorités ne modifie pas les rapports police-population.

Le rapport « Vigouroux » réfute l’existence d’un racisme systémique…

Les rapporteurs ont négligé les informations qui démontrent le caractère systémique de la discrimination policière. Ils se contentent de retenir la théorie de la « pomme pourrie », des actes imputables à des individus ou à un service. Elle est insuffisante. Les agents sont l’arbre qui cache la forêt, c’est-à-dire les responsables politiques, les dirigeants policiers, l’encadrement local, mais aussi les procureurs qui ne font pas le travail nécessaire pour corriger ces problèmes endémiques.

Depuis dix ans, pourtant, les travaux universitaires font état des pratiques discriminatoires de la police, partout en France. Les jeunes sont particulièrement concernés. Les jeunes non Blancs des quartiers pauvres sont quatre fois plus contrôlés que les jeunes Blancs. Et ils bénéficient de deux fois moins d’actions de prévention que les jeunes Blancs des quartiers riches. Or, le sentiment d’appar­tenance à la nation se construit au quotidien dans cette relation avec les agents de l’Etat que sont les policiers.

Les polices municipales sont aujourd’hui la troisième force de sécurité du pays. Est-ce que, pour elles aussi, les relations avec la population se dégradent ?

On a 25 000 policiers municipaux pour 200 000 policiers nationaux, la structure des forces de sécurité reste donc globalement inchangée. Pour autant, les polices municipales se développent : elles sont de plus en plus souvent équipées d’une arme à feu, elles voient leurs compétences augmenter, elles sont pour certaines plus interventionnistes…

Et, contrairement à une idée reçue, le caractère local ne prémunit pas des dérives. Aux Etats-Unis, par exemple, les polices qui tuent le plus sont les polices locales. Il y a donc un vrai risque de déviance. Aujourd’hui, la question de la discrimination et celle de la relation à la population se posent donc aussi au sein des polices municipales, notamment dans les grandes villes.

C’est d’autant plus inquiétant que, contrairement à la police ou à la gendarmerie nationale, les polices municipales n’ont aucun organe de contrôle en interne. Paris, qui vient de créer sa police municipale, est la collectivité la plus avancée sur ce point puisqu’elle a mis en place un comité d’éthique. ­Présidé par Jacques Toubon, ce comité d’éthique de la police municipale de Paris est chargé de veiller au respect des règles déontologiques. C’est une avancée, mais c’est la seule expérience de ce type en France.