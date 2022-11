Le chargé de mission « égalité » porte une multitude d’enjeux

[métiers]

Publié le 29/11/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France

Le sujet de l’égalité femmes-hommes a pris sa place dans les collectivités, à travers un poste dédié, qui reste néanmoins sous-doté. Le métier peut aussi recouvrir des missions de lutte contre les discriminations LGBT et les violences conjugales et intrafamiliales, ainsi qu'en faveur d’une ville inclusive.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : attaché territorial.

Catégorie : A.

Formation requise : master dans le champ de la lutte contre les discriminations, de la communication publique ou du management de projet.

Le « renforcement de l’ancrage territorial des politiques d’égalité des sexes s’est fait au tournant de la décennie 2010 », assure ­Gwenaëlle ­Perrier, maîtresse de conférences en science politique à l’université Paris 13.

Mais ce n’est vraiment qu’à partir de 2017, avec la priorité donnée au niveau national envers la lutte contre les violences faites aux femmes, que le poste de chargé de mission s’est ancré localement. Un poste qui, selon la chercheuse, « légitime la thématique de l’égalité des sexes, mais qui reste fragile ».

La fonction recouvre en effet une multitude d’enjeux qui ­constituent tout à la fois son sel et sa ­difficulté. Au conseil départemental de la ­Gironde (6 000 agents), les attributions de ­Caroline ­Vitel sont passées, sous la mandature 2021, de l’égalité femmes-hommes à une dénomination plus large englobant la diversité et l’égalité. Des missions structurées par la double labellisation Afnor de la collectivité. En poste depuis 2017, la responsable est restée seule deux ans mais dispose désormais d’un service de quatre personnes et d’un « réseau interne de 102 correspondants “égalité” sur les sites du département, qui font prendre conscience de ces questions aux autres agents, font remonter les projets et contribuent au rapport annuel » raconte-t-elle.

De l’animation de réseau

­Cécile Gallet, depuis trois ans seule en poste à la ville ­d’Arcueil (500 agents, 21 800 hab., Val-de-­Marne), a sous sa houlette la mission « égalité femmes-hommes », la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, ainsi que celle contre les discriminations LGBT. « Mon périmètre se répartit entre 70 % d’actions externes et 30 % d’internes. Avec, par exemple, des projets développés chaque année dans les services sur le thème de l’égalité femmes-hommes et l’animation d’un réseau de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales en collaboration avec une association », relate-t-elle.

Seule aussi, Anne-­Céline ­Guerraz chapeaute, pour la municipalité de ­Colombes (1 700 agents, 86 500 hab., Hauts-de-­Seine), les missions « égalité femmes-hommes », la lutte contre les discriminations et en faveur d’une ville inclusive. « Je suis arrivée à ce poste en mai 2021, lors de la mise en place du plan “égalité professionnelle” et d’un dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles. J’accompa­gne aussi les services sur l’­intégration du genre et de la mixité dans leur ­projet de ­politique publique », dévoile-t-elle. Entre sensibilisation aux enjeux et missions transversales, les responsables avouent toutes devoir « trouver en interne les bons soutiens ». L’image du bâton de pèlerin est souvent invoquée, notamment parce que le poste est diversement légitimé en interne.

Un budget variable

Rattachées à la direction générale des services, ­Caroline ­Vitel et Anne-­Céline Guerraz témoignent de l’importance de cet ancrage, qui marque d’­autant la volonté d’agir de la collectivité. A la métropole de Toulouse (37 communes, 13 000 agents, 796 200 hab.), ­Frédérique ­Yvenat dépend du pôle « santé et ­sécurité au travail » de la direction générale aux ressources humaines, ce qui circonscrit davantage son travail à l’accompagnement du plan d’action « égalité professionnelle ». « Comme l’enga­gement sur l’adaptation des vêtements de travail et équipements de protection individuel des agents, jusqu’ici pensés quasiment exclusivement pour les hommes », précise-t-elle.

Question budget, l’enveloppe de 180 000 euros dont dispose la chargée de mission de la ­Gironde est loin d’être la norme. Pour les trois autres collectivités, elle oscille entre 20 000 et 35 000 euros.

« Il faut bien thématiser les actions » Karine Plassard, responsable de la mission « égalité des droits », ville de Clermont-Ferrand (2 000 agents, 147 900 hab.) « Venue du monde associatif, j’ai exercé seule à ce poste durant deux ans. Nous sommes aujourd’hui quatre à porter les projets en interne, avec un rattachement qui a évolué pour se fixer depuis juin 2021 à la direction générale adjointe des solidarités et de la cohésion sociale. Le contour de ma mission s’est étoffé : égalité de genre, lutte contre le racisme et les discriminations, promotion de l‘inclusion, prise en compte du handicap… Il faut bien thématiser les actions. La mienne reste concentrée sur l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette fonction réclame de l’implication et beaucoup de management de projets. Il convient de rester en veille pour s’outiller dans la discussion avec les services et les partenaires. Je me suis donc beaucoup formée au droit de la non-discrimination, qui répond bien aux postures idéologiques. »