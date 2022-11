Coût des travaux, exigences… la face cachée du label Unesco

Patrimoine

Publié le 28/11/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : France

Si l’inscription de biens sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco est un atout, elle peut aussi freiner les projets de collectivités. Selon le président de l’Asso­ciation des biens français du patrimoine mondial, Jean-­François ­Caron, les gestionnaires ont « le devoir d’être à la hauteur ».

L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ne s’assortit pas de contraintes précises, à la différence de celle au titre des Monuments historiques. Seules s’appliquent, sur certains, les dispositions de la loi « LCAP » de 2016 sur le patrimoine. Pour autant, les gestionnaires des biens, dont des collectivités, ne peuvent pas y faire tout ce qu’ils veulent.

Jean-­François ­Caron le vit en tant que maire écologiste de Loos-en-­Gohelle (6 900 hab., Pas-de-­Calais), qui compte des biens du bassin minier inscrits. Selon lui, l’inscription comporte de nombreux avantages en matière d’image et de dynamiques sociale, culturelle et économique, mais les gestionnaires ont « le devoir d’être à la hauteur ».

Une tension permanente

De fait, « il y a une tension permanente » entre les projets proposés sur ces biens et les implications de l’inscription, souligne l’élu, président de l’Asso­ciation des biens français du patrimoine mondial. Lors des candidatures, les gestionnaires s’engagent à protéger le bien au regard de sa valeur universelle exceptionnelle (VUE).

Toutefois, « cela ne veut pas dire qu’on ne peut rien faire », car cette valeur est évolutive. Des toitures solaires ou des constructions modernes sur des biens inscrits ne posent pas de problème ici ou là. Néanmoins, la destruction d’un bâtiment qui fait partie d’un bien inscrit afin de réaliser un lotissement, par exemple, peut conduire à la désinscription de l’ensemble du bien. « C’est arrivé à Dresde et à ­Liverpool », rappelle Jean-François Caron.

Pour Anne-­Laure ­Moniot, cheffe du service « architecture et patrimoine urbain en projet » de la métropole de ­Bordeaux (28 communes, 814 000 hab.), il faut garder à l’­esprit que « le patrimoine n’existe que si on le met en perspective. On confond trop patrimoine et héritage. » Elle pilote un comité local, Unesco ­Bordeaux, qui réunit des représentants de l’Etat, de l’Ordre des architectes, d’asso­ciations, des personnalités qualifiées et des agents de la métropole. Il donne un avis sur les projets, des recommandations… Le but ? « S’assurer que les transformations architecturales ou urbaines envisagées renforcent ou confortent la VUE », résume Anne-Laure ­Moniot. Et selon elle, la méthode fonctionne.

Un casse-tête financier

D’autres collectivités font face à des situations compliquées. A ­Houdain (7 100 hab., Pas-de-­Calais), les opérations de rénovation du préau de l’école – 600 mètres carrés de toiture, dans le périmètre du bien du bassin minier – sont soumises à des injonctions contradictoires. Certaines sont autorisées et d’autres, contraintes et trop chères pour la ville de 7 500 habitants. Quand une tempête en emporte une partie, sa démolition est autorisée au motif qu’il n’est pas de la même époque que l’école, raconte la maire, ­Isabelle ­Ruckebush (ex-PS).

Mais, au nom de l’inscription, il faut le reconstruire « dans le même esprit », ce qui coûtera au moins 400 000 euros. La ville n’en a pas les moyens et ne pourra bénéficier pour le bâti de l’aide du programme « engagement pour le renouveau du bassin minier », doté pourtant de 200 millions. « On se retrouve à aller chercher des aides et des subventions d’usage classique, ce qui nous empêchera d’en obtenir pour autre chose », déplore l’élue.