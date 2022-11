Congrès des maires : un plan réclamé pour la ruralité

Aménagement du territoire

Publié le 24/11/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Lors de la séance du congrès des maires consacrée aux outils de financement pour la ruralité, le 23 novembre, les inquiétudes sur la poursuite du dispositif des zones de revitalisation rurale ont été largement exprimées. Au-delà, les élus réclament une meilleure prise en compte de ce qu'apportent les territoires ruraux à l'ensemble de la société.

« Les ruralités ont besoin d’un plan d’ensemble, structuré autour de trois piliers : les services, les collectivités territoriales et le soutien à l’économie locale », a lancé le sénateur du Cantal Bernard Delcros, suscitant les applaudissements d’une salle acquise à sa cause. Entre la fin de l’agenda rural et celle du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) prévue pour fin 2023, les attentes sont fortes envers la secrétaire à la ruralité, Dominique Faure, qui était présente pour cette séance.

Bernard Delcros a rappelé que le dispositif des ZRR, sur la sellette notamment car il serait insuffisamment ciblé et inefficace, concerne 17 000 communes, mais en réalité beaucoup moins, car ce dispositif qui procure des avantages fiscaux et sociaux pour les professionnels qui s’y installent n’a aucun impact dans un certain nombre de communes sans commerces et sans services. « Je pense même qu’il faut élargir le nombre de communes éligibles dans le dispositif qui prendra la suite des ZRR », a-t-il lancé.

Ludovic Rochette, maire de Brognon (Côte-d’Or) et auteur pour l’AMF d’un récent rapport sur les ZRR, avec Régine Poveda, maire de Meilhan-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), sont revenus sur leurs propositions de réforme : « On souhaite tout d’abord revenir à l’assise communale de ce dispositif. On pourrait imaginer différents niveaux de zonage pour plus d’efficacité, et une ouverture sur d’autres thématiques, comme les sujets d’habitat, de soutien à la mise en oeuvre du zéro artificialisation nette. »

Un soutien particulier aux communes rurales

Les élus présents ont insisté sur le besoin de soutien financier des communes rurales, encore plus dans le contexte d’inflation et de crise énergétique. « 80 % de l’espace français est rural, il faut en reconnaître la valeur », a martelé Cécile Gallien, maire de Vorey-sur-Arzon (Haute-Loire), qui a par ailleurs évoqué des mécanismes de retombées fondés sur les richesses produites dans les territoires ruraux.

La secrétaire d’Etat à la Ruralité, Dominique Faure, a confirmé qu’un programme d’actions prenant le relais de l’Agenda rural serait annoncé fin janvier. Elle a également annoncé la mise en place, d’ici au mois de mars, d’un dispositif prenant la suite des ZRR, qui serait voté en projet de loi de finances pour 2024. « Nous travaillons aussi pour donner la possibilité aux communes rurales de continuer à se développer, dans le cadre du ZAN. En attendant, tous les maires qui ont des projets sobres, qui n’ont pas de logements vacants sur leur territoire peuvent travailler avec la DDT pour les monter, nous les soutiendrons », a-t-elle déclaré.