Élections professionnelles : « La FA-FPT privilégie la politique des petits pas »

[Interview] Elections professionnelles : votez !

Publié le 25/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

Pour éclairer le vote des agents (par voie électronique dès le 1er décembre, et dans les urnes le 8 décembre), la Gazette des communes publie une série d'interview des représentants des personnels territoriaux. Aujourd'hui, les positions et revendications de la FA-FPT, par la voix de Jean-Michel Weiss, vice-président en charge de l’administration générale.

Chiffres-clés 5,6 millions d’agents publics sont appelés à voter aux élections professionnelles. Lire le courrier que le ministre de la Fonction publique leur a adressé.

A ceux qui voteront pour la première fois, comment définiriez-vous votre syndicat ?

La FA est une fédération ancienne, puisqu’elle a été créée en 1945. Spécifique à la territoriale, la FA-FPT revendique sa particularité, une autonomie de fonctionnement (pas de système confédéral donnant des lignes directrices, c’est-à-dire que ce sont nos adhérents qui décident des actions à mener) et politique (nous sommes indépendants de tout mouvement). Depuis 10 ans, notre syndicat continue de progresser, surtout dans les grandes structures, et nous allons être encore plus présents sur tout le territoire à l’occasion de ces élections professionnelles.

Qu’est-ce qui vous différencie des autres syndicats de la territoriale ? En quoi votre conception du dialogue social diffère ?

Nous ne sommes pas jusqu’au-boutistes : nous n’avons pas de position dogmatique arrêtée sur certains sujets comme les lignes directrices de gestion ou le temps de travail. Comme il est toujours compliqué de négocier dans les collectivités, notamment les petites, nous préférons la politique des petits pas : prendre ce qu’il y a à prendre, amender les propositions faites et aboutir au meilleur compromis pour les agents. Selon nous, cette politique permet d’avancer. On l’a vu sur l’accord PPCR : certes il n’était pas idéal, mais il a permis des améliorations sur le déroulement de carrières de collègues.

Dans l’esprit des agents, votre syndicat est essentiellement celui des pompiers. L’identifiez-vous comme un frein aujourd’hui pour toucher d’autres métiers de la FPT ?

Non, pas du tout. Il est vrai que nous sommes la première organisation dans les Sdis, mais les collègues en communes ne le savent pas forcément. Sur ce terrain, je mets plutôt en avant le fait que, dans ma région, l’Occitanie, par exemple, nous sommes la première organisation dans les centres de gestion du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales. Cela parle plus aux agents.

Quelles revendications pour les territoriaux portez-vous au niveau national, c’est-à-dire au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ?

Notre cahier revendicatif fait une vingtaine de pages. Parmi les sujets majeurs, il y a la protection sociale complémentaire – qui est un vrai enjeu – ou encore, celui, actuel, de la réforme des retraites. Nous revendiquons le maintien du système par répartition mais, dans ce cadre, nous sommes ouverts à toute discussion… même s’il y a des points d’achoppement, comme le maintien des possibilités ouvertes en cas de carrière longue et aux catégories actives. Enfin, sur les conditions de travail, nous avons des revendications spécifiques aux sept filières.

Comment appréhendez-vous la fusion des instances de dialogue social ?

Nous vivons très mal la Loi de Transformation de la fonction publique, qui supprime un pan entier de compétences des CAP , notamment celles des centres de gestion. Nous déplorons que cette instance perde en sens, puisque la possibilité de dialogue qui s’y exerçait a disparu, notamment sur la promotion interne qui ne reste qu’au seul choix de l’administration. Quant à la mise en place des CST , nous appelons toutes les autorités territoriales de gestion à y mettre un sens et les collègues à se mettre au travail dès après l’élection. C’est primordial, même si on revient à ce qui existait avant la création des CHSCT .

S’agissant du taux de participation : vu le contexte, pressentez-vous un regain pour le vote ?