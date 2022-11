Déserts médicaux : l’éternel débat de l’obligation d’installation relancé

Congrès des maires

La matinée destinée à l'accès aux soins lors du 104e congrès des maires a une nouvelle fois été l'occasion pour les élus de réclamer une obligation d'installation pour les jeunes médecins face à un gouvernement fermement opposé à la mesure.

La salle était pleine, en cette deuxième matinée du 104e congrès des maires de France, le 23 novembre. Les élus locaux sans chaises étaient même nombreux en début de séance, pour assister aux trois tables rondes sur l’accès aux soins.

La situation, bien connue, les touche en effet fortement, un peu partout. « 10 millions de Français vivent dans un territoire où la qualité d’accès aux soins est inférieur à la moyenne », a rappelé en introduction le géographe de la santé, Emmanuel Vigneron. Il a présenté aux congressistes un résumé de la série d’études réalisées pour l’Association des maires ruraux de France en 2021.

Sur l’estrade à sa suite, les professionnels de santé sont venus expliquer les avancées dans leurs négociations pour les délégations de tâches, qui doivent redonner du temps médical aux praticiens pour leur permettre de prendre plus de patients. Mais dans la salle, quand les élus ont pu prendre la parole, la demande est urgente et la volonté est forte d’avoir des réponses concrètes et immédiate.

Coercition

Et pour beaucoup d’élus, la seule chose à faire est donc d’imposer aux jeunes médecins de s’installer dans les zones sous-denses. Et de les faire travailler autant que leurs aînés. « Il n’y aura jamais de solution de long terme s’il n’y a pas de solution de court terme, a ainsi assuré au micro un élu. Il faut trouver immédiatement des heures de médecins. Le fonds du problème est que les plus jeunes travaillent très peu chaque semaine ! »

Une attaque très mal prise par Raphaël Presneau, président de l’intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale. « Nos aînés avaient des heures de travail impossible. Oui, je veux voir grandir mon fils », a-t-il déclaré, assurant qu’il ne travaillerait pas tous les jours en journée complète. Il refuse également l’obligation d’installation des jeunes : « nous ne sommes pas des pions ».

Pour lui, aucun praticien ne cherche à s’installer dans une zone surdotée : « on regarde toujours le besoin avant de s’installer. Aujourd’hui, les besoins sont partout ! » Y compris dans les villes qui ne sont pas considéré comme des déserts médicaux par les ARS . « La Roche-sur-Yon n’est pas considéré comme sous-dense, mais 8000 patients n’ont pas de médecins traitants. Si on met en place l’interdiction de s’installer ailleurs qu’en zone sous-dense, on dit à ces personnes qu’ils n’ont pas le droit d’avoir de médecin. »

Soutien du gouvernement

Les deux ministres présents durant la matinée, Agnès Firmin le Bodo, chargée de l’organisation territoriale et des professions de santé, et François Braun, ministre de la santé, sont dans la même ligne que les professionnels de santé. « Je ne ferai pas peser l’erreur des anciennes générations sur les nouvelles », a conclu le ministre.