Equipements sportifs : passer de la sobriété à l’efficacité énergétique

Crise énergétique

Publié le 23/11/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Piscines et autres gymnases figurent en première ligne face au choc énergétique. Si des solutions de court terme ont été rappelées à l’occasion de ce salon des maires, à Paris (22-24 novembre), les représentants des collectivités tentent surtout de se projeter à plus long terme. Histoire d’installer leurs équipements sportifs dans une véritable efficacité énergétique.

« Nous sommes sur un phénomène structurel : l’énergie sera chère et durablement ! » Directeur commercial marchés Collectivités et Tertiaire de Dalkia, Olivier Perrier a plutôt glacé son auditoire, composé notamment d’élus et de techniciens du sport, réunis dans le cadre du Salon des Maires, à Paris, mardi 22 novembre.

Adjointe aux sports à la ville de la Rochelle (Charente-Maritime), Catherine Léonidas souffle un bon coup. Les factures ’fluides’ de sa cité s’apprêtent réaliser le grand saut : « nous allons passer de 3M€ à 10M€ l’an prochain », nous explique-t-elle. Soit une augmentation de 233%, sans que n’y figurent les piscines, du ressort de l’agglomération.

La température des gymnases a donc été abaissée à 12°C, celle des dojos à 16°C et celles des bureaux à 19°C… « Nous avons ...