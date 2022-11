Les mesures de soutien des établissements de santé pour l’automne et l’hiver 2022-2023

Santé

Publié le 23/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO non parus au JO

En réponse aux difficultés rencontrées par les structures d’urgences, de pédiatrie, et plus globalement par l’ensemble du système de santé, la Première ministre a annoncé, le 1er juillet dernier, un ensemble de mesures devant soutenir une organisation renforcée de l’accès aux soins urgents et non programmés dans tous les territoires.

Ces mesures ont, pour la plupart, été mobilisées jusqu’au 30 septembre 2022. Elles ont fait l’objet d’une évaluation.

Après cette évaluation et tenant compte de la situation de tension générée par les épidémies automnales, il est nécessaire de proposer un plan d’action qui permettra de mettre en place des mesures immédiates issues de l’été 2022 et plus structurelles pour préparer l’hiver et consolider le système de santé.

Dans ce contexte, une instruction publiée le 22 novembre précise l’ensemble des chantiers ouverts pour venir en soutien aux établissements en tension durant la période de l’automne et de l’hiver 2022-2023.