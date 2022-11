Le panier des maires plus lourd que jamais en 2022

Finances locales

Publié le 22/11/2022 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon les premières estimations de la Banque postale, l’indice des prix des dépenses communales a augmenté de 7,2 % sur 9 mois. Une hausse inédite liée à une inflation record depuis 40 ans, qui ne sera pas sans conséquence sur la gestion locale.

Le panier des maires est percé comme jamais. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’indice des prix des dépenses communales connait une hausse de 7,2 % , qui « promet d’être encore plus importante à la fin de l’année » assure Luc Alain Vervisch, directeur des études de la Banque Postale qui a dirigé la 17e édition de ce baromètre.

Alors que l’indice des prix à la consommation n’atteint que 4,5 % sur un an hors tabac (mais 6,2 % selon l’Insee sur un an avec tabac), celui des maires s’envole, poussé par un phénomène d’inflation « comme on ne l’a jamais connu en 40 ans » se remémore le directeur des études. « On est face à quelque chose dont les collectivités locales, les élus locaux et l’essentiel des cadres et territoriaux n’ont pas la mémoire et qui constitue un choc tout à fait ...