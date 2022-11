« Végétal local garantit que les semences et plants sont sauvages et indigènes »

Pour préserver et restaurer les écosystèmes, les végétaux sauvages, issus de la flore locale, sont un atout. La marque Végétal local est une garantie de réussite, explique Damien Provendier, animateur technique national.

Espaces verts et végétalisation

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Qu’est-ce que la marque Végétal local ?

Cette marque, déposée en janvier 2015 à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), a été créée par un collectif d’acteurs de l’environnement en réponse à un appel à projets du ministère de l’Écologie. Elle s’inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité, et est animée par trois structures : la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, l’Association française arbres champêtres (Afac) et agroforesteries et Plante & Cité. En 2016, les onze premiers producteurs ont ...