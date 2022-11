Retraites des fonctionnaires : des spécificités, mais pas de privilèges

Retraites

Publié le 22/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Dans le cadre de la concertation sur la réforme des retraites, les syndicats se félicitent du maintien du calcul des droits sur le traitement des six derniers mois. Celui-ci, associé aux autres règles appliquées au public, ne conduit pas à des situations d’inéquité avec le privé : une étude que publie la Drees en atteste.

Elisabeth Borne l’a à nouveau confirmé devant l’Assemblée nationale le 15 novembre : « Il y aura une réforme des retraites » et elle « entrera en vigueur à l’été 2023 ». Les discussions sur ses modalités se poursuivent entre les syndicats et le gouvernement. Une concertation spécifique au secteur public se déroule au ministère de la transformation et de la fonction publique, sous forme de rencontres bilatérales. « Nous avons d’abord été rassurés quant à notre première inquiétude, qui était la remise en cause du calcul de la retraite des fonctionnaires sur la base du traitement des six derniers mois, rapporte Luc Farré, secrétaire général de l’Unsa Fonction publique. Il n’y aura pas là de modification ».

Les retraites du public de plus en plus digitalisées