Biodiversité : tout savoir sur les zones de protection forte

Publié le 23/11/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

E. Dijour / Adobestock

La Stratégie nationale pour les aires protégées a pour objectif de mettre sous protection forte, d’ici à 2030, au moins 10 % de l’ensem­ble du territoire terrestre et maritime. C'est dans ce cadre qu'est paru le décret du 12 avril définissant la notion de protection forte et ses modalités de mise en œuvre. Paul Elfassi et Laetitia Domenech, du cabinet BCTG avocats, analysent les enjeux de ce texte.

Paul Elfassi et Laetitia Domenech respectivement avocat associé et avocate collaboratrice, BCTG avocats