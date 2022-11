La réforme de la rémunération des hauts fonctionnaires en 3 questions

Haute fonction publique

Publié le 23/11/2022

Le gouvernement poursuit sa réforme "révolutionnaire" de la haute fonction publique. Quelles sont les prochaines étapes ? En quoi les hauts fonctionnaires territoriaux sont concernés ? La Gazette des communes fait le point.

Chiffres-clés A partir du 1er janvier 2023, les près de 6 000 cadres supérieurs relevant des anciens corps administratifs d’encadrement supérieur de l’État (15 corps au total : administrateurs civils, administrateurs des finances publiques, corps préfectoral, corps diplomatique, corps d’inspection et de contrôle…) ont vocation à rejoindre le nouveau corps des administrateurs de l’État. Ils sont déjà 2 800.

La dynamique de transformation de la Haute fonction publique engagée depuis 2021 a vocation à concerner l’ensemble de l’encadrement supérieur, martèle l’entourage du ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini. Aussi, les travaux engagés en 2023 seront déclinés « de manière adaptée aux autres catégories de cadres supérieurs et dirigeants dans l’ensemble des versants de la fonction publique, ainsi qu’aux membres des juridictions administratives et financières ». Au ministère, on promet une véritable révolution, présentée au Conseil des ministres ce 23 novembre.

1) Pourquoi une réforme de la Haute fonction publique ?

Les emplois fonctionnels de la fonction publique, eux non plus, n’attirent plus. 50 000 : c’est le ...

