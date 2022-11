Le numérique éducatif, toujours aussi stratégique pour les collectivités

Etude « La Gazette » - Docaposte

Publié le 28/11/2022 • Par Michèle Foin

Trois ans après le début du Covid, qui a souligné l’importance du numérique éducatif dans la continuité pédagogique, l’intérêt des collectivités pour ces outils persiste. Mais il reste à faire, selon une étude pour « La Gazette » et Docaposte.

Chiffres-clés Méthode : é tude réalisée en ligne pour « La Gazette » et Docaposte, du 5 au 30 septembre 2022 auprès de 200 élus et agents. Etude produite par Infopro Digital études (etudes@ infopro-digital.com).

17 % seulement des répondants déclarent « tout à fait » disposer d’informations collectées auprès des établissements sur leurs usages numériques et leurs besoins. Ils sont 30 % à « plutôt » détenir ces informations, 38 % à ne pas les avoir et 15 % à ne pas être au courant.

Placé sur le devant de la scène par la crise du Covid, le numérique éducatif reste au sommet des préoccupations des collectivités. C’est ce que révèle la nouvelle enquête pour « La Gazette » et Docaposte, réalisée en septembre auprès d’un échantillon représentatif de 200 agents et élus de tout type de collectivité. En effet, 81 % des répondants estiment que le numérique éducatif demeure prioritaire.

La majorité d’entre eux pense qu’il favorise l’acquisition des connaissances (86 %) et représente un moyen efficace pour lutter contre la fracture numérique (85 %). A condition que les acteurs éducatifs locaux s’impliquent dans le processus. Car ce sont eux qui peuvent changer la donne, bien plus que l’Etat, à travers les financements du plan de relance, ou les acteurs académiques ou techniques, comme la direction des services informatiques (DSI).

Contraintes budgétaires

Près des deux tiers des répondants insistent sur cette nécessaire implication des élus et de la communauté éducative (enseignants et directeurs d’établissement) pour impulser une dynamique de transformation numérique des établissements scolaires (voir le graphique n° 1).

Et ce, d’autant que la collectivité est urbaine ou compte plus de 10 000 habitants. Mais la volonté politique ne suffit pas. Il reste de nombreux freins à surmonter pour déployer le numérique éducatif. Les contraintes budgétaires viennent en tête (75 %), suivies du manque de formation des enseignants (61 %) et des problèmes de connectivité et de réseau (50 %) (voir le graphique n° 2).

Des obstacles déjà évoqués par les collectivités dans une étude de l’an dernier et ce, malgré les financements prévus par l’Etat et les efforts consentis par l’Education nationale pour former les enseignants. Néanmoins, la part du budget dédié au numérique croît, selon 39 % des collectivités interrogées et la moitié des communes urbaines. Elle est stable pour 35 %. Seuls 10 % des répondants indiquent que le ­budget a baissé.

Développer le numérique éducatif n’a de sens que si les enseignants s’en servent en vue de transformer leur approche pédagogique. Or, d’après l’étude, trop peu de collectivités s’enquièrent des usages numériques et des besoins des établissements. Ils ne sont que 47 % à collecter de telles informations (17 %) et, parmi eux, trois quarts à utiliser effectivement ces données pour accompagner les utilisateurs. Si 41 % des collectivités sondées se sentent en avance en matière d’équipements classiques (PC, vidéoprojecteurs…), elles ne sont plus que 17 % à l’affirmer pour la maîtrise des matériels, des services et des ressources numériques, et 12 % s’agissant de la formation et de l’accompagnement.

Les classes sont largement pourvues d’un PC (72 %), d’un vidéoprojecteur (63 %) et d’un tableau numérique interactif (51 %) (voir le graphique n° 3).

Les écrans numériques et les écrans tactiles interactifs sont, en revanche, beaucoup moins répandus (22 % et 16 %). Lorsqu’elles possèdent ces équipements, les collectivités en sont globalement satisfaites. Elles sont 38 % à avoir externalisé la maintenance des équipements, quand 29 % s’en chargent directement, et 24 % ont opté pour un mix. Il est à noter que près d’un tiers des personnes interrogées ne savent pas quels sont les services numériques utilisés par leurs établissements scolaires et que près d’un quart ne peut pas non plus préciser les équipements dont ils disposent.

Relation sécurisée

Les espaces numériques de travail (ENT), qui offrent une relation sécurisée entre enseignants, élèves et parents, sont largement adoptés par les collectivités pour tous les niveaux d’enseignement. Les répondants déclarent, en effet, à 58 % que tous leurs établissements (en primaire ou secondaire) en sont dotés et ils en sont satisfaits à 89 %.

Mais, pour garantir qu’ils soient utilisés par les familles, encore faut-il les y aider. Si seulement un quart des répondants les accompagnent dans leur utilisation, 21 % ont néanmoins prévu de le faire. Dans le choix de leur ENT, les collectivités privilégient la facilité d’utilisation (54 %) et­ l­’intérêt pédagogique pour les usagers (51 %), davantage que le coût (40 %), ­l’accompagnement et la formation de l’éditeur (29 %) ou encore la maintenance (19 %). L’étude s’intéresse enfin à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, lancé en janvier 2021 et qui vise à soutenir les écoles pour un équipement commun de base. Il s’agit de financer du matériel et des réseaux informatiques, de proposer des services et des ressources numériques et d’accompagner leur prise en main.

Dans le cadre du plan de relance, l’Etat avait, à compter de janvier 2021, prévu d’investir 105 millions d’euros afin de soutenir des projets pédagogiques de transformation numérique. Si 51 % des répondants ont postulé à cet appel à projets (voir le graphique n° 4), démontrant le succès de l’opération, il concerne davantage les collectivités de plus de 10 000 habitants (62%) ou les communes urbaines (66 %), sans doute car elles sont mieux armées pour y répondre. Parmi ceux qui n’ont pas postulé, plus d’un tiers déplore le manque d’information sur le sujet.