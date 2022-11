Le bilan d’un an de France 2030 déçoit les intercommunalités

Réindustrialisation

France 2030 a un an. L'occasion pour la Gazette d'en tirer un premier bilan avec le président (Ex-LR) d’Intercommunalités de France, Sébastien Martin. Loin de donner un satisfecit au gouvernement, il reproche la faible territorialisation du programme et l'absence de mobilisation des intercommunalités à travers les Territoires d'industrie.

France 2030 a soufflé sa première bougie. Pour l’occasion le gouvernement a dressé un premier bilan du déploiement du plan. L’objectif est « d’éviter tout risque de décrochage technologique et industriel » explique-t-on à Matignon. Avec un décaissement de 8,4 milliards d’euros au profit de 1 752 projets innovants depuis l’automne dernier, Matignon estime que le pari est rempli et espère maintenir ce rythme en 2023.

Dès la fin de l’année, le gouvernement anticipe de franchir la barre des 10 milliards d’euros d’aides versées avec la moitié des fonds vers des projets de décarbonation et la moitié vers des PME sur de nouvelles filières et des acteurs émergents. Dans une interview aux Echos, la Première ministre, Elisabeth Borne, a estimé que ces aides déboucheront sur « 10.000 créations potentielles d’emplois ». Sur le volet de la territorialisation, le secrétaire général pour l’investissement (SGPI), Bruno Bonnell, s’est félicité que 60% des montants aient été versés en dehors de l’Ile-de-France. Matignon a aussi souligné la contractualisation entre l’Etat et 11 régions – à hauteur de 500 millions d’euros pour l’Etat et autant pour les régions – et a annoncé la création de sous-préfet France 2030 anciennement chargés du déploiement du plan de relance. Parmi les améliorations possibles, la Première ministre a promis de simplifier les procédures et d’accélérer la territorialisation.

Sébastien Martin, le président (ex-LR) d’Intercommunalités de France et de la communauté d’agglomération du ­Grand ­Chalon est nettement moins satisfait de cette première année. La Gazette l’a interrogé pour comprendre les raisons de son mécontentement.

Que reprochez-vous au déploiement de cette première année de France 2030 ?

Sébastien Martin : La réindustrialisation du pays ne peut pas se faire qu’à l’échelle de quelques territoires. 60% des financements ont été distribués aux régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes car les sièges des grandes entreprises sont dans ces deux régions. Ces entreprises ont la capacité à être parfaitement réactives dans le suivi de ce genre de programmes. Alors que les petites et moyennes industries (PMI) qui innovent aussi n’ont pas forcément une équipe de veille pour se positionner sur ces appels à projets.

C’est encore plus que sous le précédent Programme d’investissements d’avenir (PIA). On n’a pas tiré les conséquences des problèmes qui ont pu être posés par ce programme. Or, on sait très bien que l’essentiel du développement industriel se fait davantage à l’extérieur des grandes métropoles. L’enjeu de France 2030 devrait être avant tout la réindustrialisation du pays et pas de l’innovation pour l’innovation. Il faudrait un système beaucoup plus ascendant.

Quels problèmes posent ce manque de territorialisation de France 2030 ?

La Première ministre nous a indiqué qu’il y avait déjà eu une cinquantaine d’appels à projets en moins d’un an. C’est un par semaine. Comment on fait pour suivre ? C’est l’horreur. Il n’y a rien de pire comme système descendant. Seuls les mieux informés et les plus capables à répondre aux appels à projets le font. Il ne faut pas que France 2030 se limite au financement d’innovations de quelques grands groupes. On demande depuis longtemps que la territorialisation de ce plan ne passe pas uniquement par des conventions régionales. C’est un souci de méthode. Le problème c’est que Bercy veut garder la main là-dessus à travers une floppée d’appels à projets. Ils sont tellement pratiques pour Bercy car il peut reprendre les crédits non consommés. Il faut vraiment que l’on accepte de faire confiance aux territoires.

Comment France 2030 pourrait être davantage territorialisé ?

Un milliard d’euros contractualisé avec les régions sur 53, c’est toujours mieux que rien mais ce n’est pas à la hauteur. On dit attention on va passer à côté de beaucoup de projets si on ne territorialise pas plus et si surtout on actionne pas le lien avec Territoires d’industrie. Servons-nous de ce très bon vecteur. Ce n’est pas parce que certains ont des difficultés qu’il faut jeter le bébé avec l’eau du bain. Je salue la bonne volonté de Bruno Bonnell mais si j’étais à sa place je convoquerais immédiatement une assemblée des territoires d’industrie et les mobiliserais pour France 2030. C’est très bien de soutenir les secteurs d’innovation ultra-performants parfois sur des niches mais il faut aussi qu’on accompagne notre industrie plus traditionnelle vers cette innovation.

Les intercommunalités connaissent les chefs d’entreprise. Il faut leur donner la possibilité d’actionner les animateurs économiques de leur bassin économique. On ne va pas me dire que c’est la DREETS qui est au contact permanent des chefs d’entreprise. Le sujet c’est l’efficacité et l’aménagement du territoire qui va avec.

Quelles garanties avez-vous sur l’avenir du programme Territoires d’industrie ?

On nous dit qu’il va y avoir des annonces d’ici la fin de l’année. On est dans l’expectative. Je ne crains pas la disparition de Territoires d’industrie mais son amollissement. Ce serait une erreur de la part du gouvernement de ne pas relancer ce programme et ne pas l’articuler avec France 2030 pour lui donner une seconde vie. On sent bien que c’est un programme pas forcément aimé par certains haut fonctionnaires à Bercy et que certains aimeraient s’en passer. Mais on ne laissera pas faire ça. J’aimerais que le volontarisme de relance industrielle que l’on a connu à la fin du précédent quinquennat soit au moins équivalent aujourd’hui. Je ne comprend pas pourquoi l’Etat veut se priver de ces milliers de fantassins de la reconquête industrielle que sont les élus et les services de développement économique de nos intercommunalités.

Qu’attendez-vous du gouvernement ?

On réclame un arrêt des appels à projets. On demande de grandes enveloppes sur les grandes problématiques et que l’on redonne la main aux conseils régionaux, préfets de régions et intercos. Il faut travailler avec les territoires et les élus pour identifier les projets et les faire émerger en lien avec les industriels que nous connaissons.

Que pensez-vous de la création de sous-préfets France 2030 ?

(Soupir). Cette décision ne fera pas de mal mais tout le monde sait bien que c’est dans la proximité que l’on a le lien avec les chefs d’entreprise. Ce n’est pas un sous-préfet à la relance placé auprès du préfet de région à Bordeaux qui va pouvoir agir sur la relance économique de la Creuse.