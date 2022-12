Les collectivités se mobilisent en amont des factures d’énergie impayées

Lutte contre la pauvreté

Publié le 01/12/2022 • Par Rouja Lazarova

Métropoles, villes, régions, départements… tous se mettent en rang pour lutter contre la précarité énergétique des personnes modestes ou pauvres.

Elle n’est pas encore là, la vague des victimes de la crise énergétique et de l’inflation. Pas d’augmentation des impayés, selon le ministère chargé de la Ville et du logement. Pas de frémissement non plus des recours au fonds de solidarité pour le logement (FSL) à la métropole de Lyon. Même constat au centre communal d’action sociale de la ville d’Evian. C’est « un sujet d’inquiétude, compte tenu du contexte », confirme Départements de France.

Augmentation des loyers

A Lyon, on est dans le concret. « Dans le cadre de nos discussions budgétaires, nous essayons de gonfler le FSL, notamment le FSL “maintien”, car on craint une sortie de l’hiver avec trop d’impayés. L’idée est de l’augmenter de 30 %, et d’augmenter de 10 à 12 % le FSL énergie », confie ­Renaud ­Payre, vice-président (PS) de la ...