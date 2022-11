Lutte contre la pauvreté

Inflation : les collectivités au chevet des plus fragiles

Publié le 29/11/2022 • Par Isabelle Raynaud Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

©penyushkin - stock.adobe.com

Les prix augmentent depuis un an maintenant, et les études montrent l’impact important sur les ménages les plus fragiles. Pourtant, pour l’heure, les services sociaux des collectivités ne sont pas submergés par les demandes d’aide. Pour autant, les acteurs n’attendent pas la vague et, dans les territoires, les dispositifs se rodent.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Lutte contre la pauvreté