Un milliard d’euros de prêts verts pour les collectivités

Marché de la dette

Publié le 22/11/2022 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l’ouverture du Congrès de maires, la Banque des territoires annonce une nouvelle enveloppe de prêts verts pour les collectivités d'un milliard d'euros. A l’heure où le gouvernement décline son fonds vert, cette nouvelle offre bancaire sera-t-elle un argument de poids pour les collectivités qui arbitrent actuellement leur budget 2023 ?

La Banque des territoires lance une nouvelle enveloppe de prêts verts d’un milliard d’euros sur cinq ans. L’exercice est courant : la Banque des territoires participe aux programmes nationaux avec une offre de prêts estampillés comme levier de financement accompagnée d’aides à l’ingénierie. Aujourd‘hui, c’est au tour du fonds vert. Aux deux milliards d’euros annoncées par l’Etat s’ajouteront dès 2023 les prêts verts et 200 millions d’euros d’ingénierie.

Mais le temps des prêts croissance verte à taux zéro pour la réhabilitation (1,3 milliard d’euros en 2017) n’est plus d’actualité. «L’offre se décline en trois segments : l’offre BEI à taux fixe de 15 à 25 ans, l’offre livret A + 0,60, particulièrement performante actuellement, et l’offre SFIL de 25 ans et plus, ciblée sur des investissements imposant de longues durées d’amortissements » explique Gilles Vauquelin, Directeur de la Transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires en charge du plan de relance. S’appuyant sur des produits connus comme le prêt Ambre ou le prêt relance verte, la Banque de territoires annonce une offre nouvelle sur l’adaptation au changement climatique et sur la sobriété foncière.

Critères d’éligibilité

L’offre de prêts verts s’accompagne de critères d’éligibilité. « C’est le cas par exemple pour le prêt Ambre. Nous demandons à la collectivité une diminution de consommation d’énergie de 30 %. Le prêt pour les réseaux d’eau doit s’accompagner d’un plan pluriannuel d’investissement » illustre Gilles Vauquelin qui qualifie, dans la tendance actuelle de l’évolution de l’ensemble de la place bancaire, l’offre CDC de prêts à impacts. En 2021, la CDC annonçait une enveloppe d’un milliard d’euros fléchés sur la transition écologique.

« J’ai le sentiment que ces enveloppes de prêts verts ne sont pas optimisées. Les collectivités ne sont pas toujours outillées pour remonter les informations des services techniques à leur service financier. Elles ne dissocient pas toujours leurs demandes de financements selon les investissements » estime Antoine Le Niniven, Consultant senior manager de Finance Active. Et d’ajouter : « l’apport d’ingénierie pourrait avoir un rôle à jouer ».

Les collectivités seront-elles au rendez-vous ? Les subventions annoncées par l’Etat dans son plan vert permettront-elles aux collectivités de consacrer une part de fonds propres adaptée pour impulser une forte vague d’investissements ?

Actuellement penchées sur leur budget primitif, les collectivités évaluent l’impact de l’inflation sur l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Sans parler d’une vague de nouveaux investissements, les collectivités déjà fortement sensibilisées à la transition écologique pourront décider d’arbitrer leurs investissements. Il reste à savoir comment, dans cette période de forte incertitude, les collectivités vont se projeter sur l’avenir.

Cet article est en relation avec le dossier