Un second volet à 5 milliards d’euros pour Action coeur de ville

Publié le 22/11/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

A l’issue des rencontres cœur de ville, Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, a annoncé la mobilisation de cinq milliards d'euros pour l’acte 2 du programme Action cœur de ville. Trois nouveaux enjeux sont inclus dans le dispositif, à savoir, la transition écologique, les entrées de ville et les quartiers de gare.

Les rencontres Cœur de ville organisées par la Banque des territoires, qui se sont déroulées à Paris, le 21 novembre 2022, avaient cette année une saveur particulière. En plus, des échanges d’expériences entre élus et les partenaires du programme Action cœur de ville (Banque des territoires, Anah et Action Logement), cette manifestation marquait le lancement de l’acte 2 de ce dispositif en faveur de la revitalisation des centres de 234 villes moyennes.

Dans le discours de clôture, Caroline Cayeux, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, a fait des annonces sur les orientations de ce second volet, déjà annoncé il y a plus d’un an par le président de la république. Ainsi cinq milliards d’euros seront mobilisés sur quatre ans (de 2023 à 2026), « et ...