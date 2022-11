A quoi ressembleront les écoles de police municipale de demain ?

Sécurité

Publié le 29/11/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Le Centre national de la fonction publique territoriale a décidé de créer quatre centres de formation dédiés aux policiers municipaux. Ils seront implantés à Angers, Montpellier, Marseille et Meaux, et ouvriront dès 2023.

C’est une mini révolution. Dès 2023/2024, les policiers municipaux auront leurs propres écoles de police : ils seront formés dans l’un des quatre nouveaux centres dont la création a été actée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Ces écoles, situées à Meaux (Ile-de-France), Angers (Maine-et-Loire), Montpellier (Hérault) et Marseille (Bouches-du-Rhône), formeront les agents de la troisième force de sécurité du pays !

Selon une enquête menée par le CNFPT, plus 11 000 nouveaux agents de police municipale devraient être recrutés d’ici 2026 pour combler les départs en retraite (3500 agents) et surtout renforcer les effectifs (7500 recrutements prévus). Ces recrutements porteront les effectifs de la filière à plus de 32 500 fonctionnaires en 2026. « Aujourd’hui, la ...