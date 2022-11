Numérisation des services publics : de fortes attentes sur les démarches administratives

Numérique

Nécessaire, mais actuellement insuffisante, et avec une importante marge de progression sur la simplification et l'accessibilité des démarches administratives : telle est la perception de la numérisation des services publics aux yeux du grand public, des acteurs départementaux et communaux, selon une étude présentée lundi 21 novembre.

« Les Français et les acteurs territoriaux ont une appétence assez grande à ce qu’il puisse y avoir une transformation numérique des services publics », a exposé Jean-Daniel Lévy, directeur délégué Harris Interactive France, à l’occasion de la présentation d’une étude intitulée « le regard des français, des élus locaux et des acteurs locaux sur la transformation numérique des services publics », réalisée pour Samsung Electronics France, en partenariat avec l’Assemblée des départements de France, et présentée lundi 21 novembre.

« La transformation numérique est une nécessité absolue, attendue et portée par de nombreux acteurs », a abondé Frédéric Fauchère, directeur de la Division Mobile eXperience BtoB chez Samsung Electronics. Samsung, qui se définit comme un « partenaire de l’Etat depuis une vingtaine d’années », est aussi présent dans l’action publique locale à travers plusieurs thématiques, et notamment celles du numérique éducatif du côté des communes et celle du grand âge côté départements, un positionnement accéléré depuis le plan de relance. L’entreprise indique avoir voulu réaliser cette étude « afin de mieux comprendre les enjeux et freins éventuels à la transformation numérique des services publics », indique le communiqué(1).



Nécessité et insuffisance

Or il ressort de cette étude que si la transformation numérique est jugée nécessaire (80% des Français, 95% des acteurs territoriaux), son développement apparaît inégal. Il est même jugé insuffisant par un acteur départemental sur deux (46%). « Les besoins des administrés sont également loin d’être tous couverts selon 78% des acteurs départementaux et 62% des acteurs communaux, contre 45% pour le grand public », précise le communiqué.

Les acteurs territoriaux perçoivent aussi un intérêt dans la réduction des coûts à moyen terme que peut engendrer la digitalisation, mais cette perception est moins présente chez les acteurs communaux : « La perception de la réduction des coûts pour la collectivité à moyen terme qu’engendre la digitalisation des services publics varie selon les personnes interrogées. Si les acteurs départementaux et le grand public l’identifient massivement (82% et 79% respectivement), c’est moins le cas pour les acteurs communaux (60%) », détaille le communiqué.

Freins

Parmi les freins identifiés à la transformation digitale, le nerf de la guerre : le coût de la mise en place, jugé trop élevé. « Pour les acteurs communaux, le coût des équipements numériques est même le premier frein à la transformation digitale, suivi par les disparités d’accès aux services publics entre citoyens. Pour les acteurs départementaux, ce sont avant tout ces disparités qui sont pointées du doigt, puis le manque de coordination de la part de l’Etat et le besoin de formation des agents aux outils numériques. », indique le communiqué.

La majorité (58%) des acteurs communaux et départementaux considèrent qu’il est « important d’initier les services publics numérisés au niveau local, mais selon une stratégie globale définie par l’Etat et un meilleur partage des expériences entre acteurs du territoire. »

Démarches administratives

Il ressort aussi de l’étude que ce sont les démarches administratives qui arrivent en tête des attentes prioritaires chez le grand public, mais aussi chez les acteurs communaux et les acteurs départementaux, la quête d’une plus grande simplification et d’une meilleure accessibilité étant mises en avant, sujet sur lequel le gouvernement a fait un récent point de situation.

L’étude révèle aussi que certains sont rétifs à toute forme d’évolution de la numérisation des services publics : 1 à 2% des acteurs territoriaux, et 17% du grand public. Un chiffre à mettre en parallèle des 17% de la population qui serait concernée par l’illectronisme, et/ou qui pourrait voir la numérisation des services publics comme une substitution et non comme l’ajout d’un canal supplémentaire ?

« Ce débat sur la mise en place du numérique a toujours suscité des réticences. Probablement qu’ils ont des interrogations sur la manière dont cela pourrait concrètement se passer, quelles seraient les conséquences, certains ayant en tête une notion de substitution de services publics numérisés au détriment de services publics physiques en tant que tels, dans une approche de rationalisation. Pour moi ce point est normal, ça ne m’aurait pas étonné que ce chiffre soit plus important encore que ce qu’on a mesuré », a réagi Jean-Daniel Lévy, interrogé par la Gazette.

Enfin, « la grande majorité des acteurs des territoires souhaite également poursuivre la transformation numérique des services publics qui portent sur l’éducation et les modalités de travail (mobilité, télétravail) des agents publics. La santé et le handicap sont également des domaines dans lesquels ils souhaitent poursuivre leurs efforts, mais davantage à l’échelle départementale que communale », pointe le communiqué.

Numérique éducatif : équipements des salles, formations des enseignants, infrastructures réseaux Si l’on regarde plus en détail le secteur du numérique éducatif, les mesures qui remportent le plus d’avis favorables de la part du grand public et des acteurs du territoire sont notamment, selon le communiqué : « l’équipement des salles de classe en tableaux numériques, la formation des enseignants aux outils numériques ou encore l’amélioration des infrastructures réseaux des établissements scolaires. En revanche, de fortes disparités apparaissent lorsqu’il s’agit pour les élèves de suivre des cours en visioconférence, de faire leurs devoirs ou de passer des examens via des plateformes numériques. »

