A la COP 27, les autorités locales et régionales plutôt amères

Publié le 22/11/2022 • Par Pascal Hansens • dans : Europe

Les résultats de la 27e conférence onusienne sur le changement climatique (COP 27) laissent les autorités locales et régionales perplexes, comme l’a expliqué Vincent Chauvet, membre de la délégation du Comité des régions à Sharm El Sheikh, lors d’un échange avec la Gazette, lundi 21 novembre. Toutefois, quelques évènements notoires en marge de la conférence laissent espérer une meilleure prise en compte des régions et des villes dans la lutte contre le changement climatique à l’avenir.

« La COP27 est une déception pour le climat. La déclaration finale est un copier/coller de la déclaration de Glasgow (ville où s’est tenue la précédente COP – NDLR) avec un fonds de réparation et de compensation pour les pays les plus pauvres en plus », a confié d’emblée avec une pointe d’amertume le maire de la ville d’Autun, Vincent Chauvet, à l’issue de la conférence onusienne.

Quant à la prise en compte des autorités locales et régionales, « nous n’avons formellement rien obtenu de plus et nos demandes, à savoir obtenir au moins un rôle plus formel au sein du processus décisionnel de la COP, reste pour l’heure lettres mortes », a ajouté l’élu, qui prenait la parole aussi au nom du groupe des Gouvernements locaux et autorités municipales de l’ONU.

Toutefois, il y a eu plusieurs nouveautés, certes symboliques à ce stade, mais porteuses d’espoir, selon l’élu. Ainsi, une réunion des ministres responsables de la politique urbaine et régionale s’est déroulée, avec des élus locaux, en marge de la COP, jeudi 17 novembre. « Et ça, c’est une première ! », s’est réjoui Vincent Chauvet, qui espère que l’opération se répètera à l’avenir.

« En outre, pour la première fois, des régions – en l’occurrence douze régions marocaines -, se sont mises ensemble pour sceller un accord climatique au niveau national. C’est exactement ce qu’on veut mettre en avant : réformer la COP pour avoir une approche plus ascendante et de co-construction ! », a-t-il ajouté.

Promouvoir le niveau local dans une action mondiale

Les autorités locales et régionales ont adopté une déclaration, jeudi 17 novembre, dans laquelle ils ont déroulé une série de recommandations et demandes. « On réclame, premièrement, d’institutionnaliser la réunion ministérielle avec les élus locaux et régionaux en marge de la COP ; deuxièmement, la mise en place de financements directs aux autorités locales et régionales ; et à terme une reconnaissance formelle des autorités locales et régionales dans l’élaboration des objectifs et mesures au sein de la COP », a résumé M. Chauvet.

Pour ce faire, les autorités locales proposent la création d’un Forum subnational annuel sur le climat pour instaurer un dialogue multiniveau en vue de la COP28 qui se tiendra à Dubaï.

Elles avancent l’idée de développer un mécanisme de suivi dans le cadre du ‘Race to Zero’ (une campagne onusienne entre les acteurs non étatiques engagée dans la réduction drastique des émissions mondiales) et ‘Race to Resilience’ (une autre campagne onusienne qui vise à accompagner les acteurs à faire face aux chocs et stress climatiques).

Elles mettent l’accent sur la coopération « infranationale » systématique pour développer une approche globale, dans le cadre d’une action baptisée « Glocal Green Deal ». Enfin, dans leur déclaration, les autorités locales et régionales demandent que les progrès des gouvernements régionaux et locaux en matière d’atténuation et d’adaptation soient inclus et partagés dans le cadre du suivi dans la mise en œuvre des accords de Paris.

