Un plan à venir pour la rénovation des bâtiments scolaires

Patrimoine bâti

Publié le 21/11/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le 18 novembre, le président de la République a annoncé le lancement prochain d'une initiative pour booster la rénovation énergétique du bâti scolaire. Un dossier à la traîne depuis plusieurs mois.

Dans un entretien diffusé le 18 novembre lors de l’événement des 24 heures du bâtiment, organisé par la Fédération française du bâtiment, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé le lancement prochain d’une initiative portant sur la rénovation du bâti scolaire, notamment sur le volet énergétique. Interrogé sur les moyens de soutenir la filière du bâtiment, le Président a annoncé un accompagnement des communes sur ce sujet.

«On les aide, et on a d’ailleurs prévu des financements dans le projet de loi de finances pour cela. Les communes sont de grands donneurs d’ordre pour votre secteur [le bâtiment, ndlr], il faut les accompagner et les aider à faire de la rénovation thermique. Aujourd’hui beaucoup d’écoles ne sont pas aux nouvelles normes, elles dépensent beaucoup d’énergie. On pourrait améliorer les conditions pour les enseignants et nos enfants. Et c’est ce qu’on va faire, c’est un formidable levier», a assuré Emmanuel Macron au président de la FFB , Olivier Salleron.

Dans le plan France relance, 950 millions d’euros étaient déjà réservés à la rénovation des bâtiments publics, notamment aux bâtiments scolaires. Pourtant, les acteurs se sont vite plaints des difficultés à accéder à ces financements et à s’y retrouver dans le maquis des aides.

Une cellule « bâti scolaire » a été instaurée, elle devait notamment mettre en place un référentiel de qualité pour les bâtiments scolaires, que l’on attend toujours. Un référent « bâti scolaire » devait être installé dans chaque département, et un coordonnateur dans chaque région académique. Un plan 1 000 écoles a aussi été créé par la Banque des territoires.

Impossible accès aux financements

Pour le moment, seule Marseille a bénéficié d’un plan d’ampleur, avec 254 millions dédiés et le plan Ecoles du futur pour préfigurer un plan national.

Dans le projet de loi de finances, plusieurs amendements ont été déposés par les parlementaires afin de soutenir la rénovation énergétique des écoles, comme l’amendement n° II-1742 déposé par les députés, visant à créer le fonds « action énergie-climat » doté de un milliard d’euros pour permettre aux collectivités territoriales de financer la rénovation de leur parc de bâtiments scolaires.

«Les collectivités font remonter un éclatement trop important des sources de financement entre le plan de relance (Dsil rénovation énergétique), les prêts de la Banque des territoires (GPI-AmbRE), le fonds chaleur, la Dsil, la Dsid, la DETR et autres dispositifs similaires. Par ailleurs, la part allouée à la rénovation thermique au sein des dotations d’investissement est souvent faible. Par exemple, la part de la dotation de la Dsil allouée par l’Etat aux communes et dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments scolaires était estimée à 60 millions d’euros – soit à peine 10 % du montant total – selon un rapport remis au gouvernement en 2020 par François Demarcq», notent les députés dans le rapport de présentation de cet amendement.

Ce même rapport préconise par ailleurs le pilotage de ce fonds par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il faudra donc suivre, dans les prochaines semaines, quelle forme prendra l’initiative annoncée par le président de la République, alors que la facture énergétique des écoles et établissements scolaires risque de peser lourd cet hiver dans le budget des collectivités, malgré les 19 degrés annoncés.