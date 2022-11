Le harcèlement au travail atteint un niveau préoccupant

management

Publié le 21/11/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Une enquête du cabinet Qualisocial pointe un degré d’exposition élevé au harcèlement dans la fonction publique territoriale. En cause, une forte pression des usagers, assortie d’un manque de moyens et de changements stratégiques fréquents.

Les agents territoriaux sont particulièrement exposés au harcèlement au travail. C’est le constat d’une étude menée par le cabinet Qualisocial, spécialisé dans la santé au travail et la prévention des risques psychosociaux auprès de 2 000 actifs des secteurs public et privé.

La FPT particulièrement exposée

87 % des agents territoriaux affirment que le phénomène est fréquent (contre 89 % des agents hospitaliers et 72 % des fonctionnaires d’État). Et 40 % des agents territoriaux estiment en avoir été victimes (28 % dans la fonction publique d’État, 27 % dans l’hospitalière et 35 % secteurs public et privé confondus).

Pourquoi un tel degré d’exposition dans la fonction publique territoriale (FPT) ? « La pression des usagers, accompagnées de contraintes de moyens et de changements stratégiques à ...

