Loire-Atlantique : 50 ans d’animation sportive départementale

Gouvernance

Publié le 22/11/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

En 1972, l'assemblée départementale crée l'animation sportive pour valoriser les petites communes, inciter les jeunes à faire de l'exercice et développer le sport féminin.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 44 éducateurs et éducatrices sportives.

éducateurs et éducatrices sportives. 182 communes concernées.

communes concernées. 12 000 enfants accueillis chaque année dans les écoles et stages multi-sports.

enfants accueillis chaque année dans les écoles et stages multi-sports. 210 000 € de dépenses de fonctionnement par an (matériels pédagogiques, prestations de service assurées par des tiers, transport, etc.), hors masse salariale.

de dépenses de fonctionnement par an (matériels pédagogiques, prestations de service assurées par des tiers, transport, etc.), hors masse salariale. 750 000 € de recettes de fonctionnement (adhésion des familles et participation des communes à hauteur de 0,70 € par habitant).

de recettes de fonctionnement (adhésion des familles et participation des communes à hauteur de 0,70 € par habitant). Tarifs de l'adhésion annuelle : entre 0 et 70 € par an, en fonction des revenus et de la composition du foyer.

« On est tous des enfants de l’animation sportive départementale », lance d’emblée Louise Pahun, vice-présidente aux sports solidaires, responsables et activités de pleine nature au conseil départemental de Loire-Atlantique. « Même si l’ADN de l’animation sportive reste les enfants et la promotion du sport auprès des jeunes, nous voulons aussi développer des projets dans les territoires ruraux en fonction des besoins identifiés », expose l’élue.

Susciter la curiosité des jeunes

« En période scolaire, j’anime des écoles multisports pour les jeunes de 7 à 14 ans, le mercredi et tous les soirs », explique Pascale Lomellini, éducatrice sportive au département. « L’idée est de proposer différentes disciplines sur des cycles pédagogiques », complète Christophe Serandour, chef de service de l’animation sportive départementale.

À travers des écoles multisports, de pleine nature et unisport, la collectivité se positionne comme passerelle vers la pratique associative. « L’animation sportive ne s’inscrit pas en concurrence. Elle propose des pratiques différentes en visant des activités qui sont plébiscitées par les filles pour une mixité des publics », détaille l’élue.

Pendant les périodes de vacances scolaires, les éducateurs organisent des stages multisports avec les clubs locaux. Objectif : faire découvrir aux enfants des activités associatives déjà existantes ou des disciplines que les équipes départementales ne sont pas en capacité d’animer en période scolaire (kin-ball, crosse canadienne, hip-hop, escalade, surf, etc.).

Impulser dans les territoires ruraux

Écoles et stages multisports foisonnent dans les communes de moins de 12 000 habitants, « là où l’offre sportive est plus limitée par rapport à ce qui se pratique dans les villes », convient l’élue. Elle martèle : « C’est un service public apporté dans les territoires en ruralité ».

« Tous les jours, je change de commune », note Pascale Lomellini. Chaque éducateur est référent sur son secteur. « Un élu ou un président d’association peut le contacter sur tout sujet ayant trait à la pratique sportive : une réhabilitation de gymnase, un problème de violences sexuelles, etc. Il utilise son réseau, cherche la ressource à la direction des sports pour accompagner la demande », précise Christophe Serandour.

Favoriser la pratique des publics prioritaires

Le sport est un prétexte pour créer du lien, c’est un vecteur d’inclusion. Les enfants porteurs de handicap sont accueillis dans les écoles multisports ou multisports adaptées. Des écoles seniors voient le jour afin d’aller chercher les plus isolés et de démontrer les bienfaits de l’activité physique. « Tous les mardis matin, dans un foyer de vie, j’accompagnais les éducatrices spécialisées à mettre en place un atelier sport », raconte l’éducatrice sportive.

Autre exemple : un créneau d’entraînement de football a été créé pour les mineurs non-accompagnés (MNA). Ils ont participé à un tournoi avec des jeunes issus des clubs locaux. « Lors de cette journée, des ateliers citoyens leur ont permis d’apprendre à se connaître, d’échanger sur le comportement à avoir sur un terrain, etc. », clarifie Christophe Serandour.

Fédérer par l’événementiel

L’animation sportive participe à l’élan national. Les éducateurs organisent ou participent à des événements en fonction des besoins identifiés et de l’actualité. Ils animent ainsi le village de la Solitaire du Figaro.

Le conseil départemental va proposer par ailleurs un cycle rugby dans les écoles multisports, organiser des tournois par territoire avec comme finalité d’emmener les enfants voir un match de la Coupe du monde en 2023 organisée en France.