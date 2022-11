Santé publique : le point sur l’aide médicale d’Etat

5 questions sur...

La nouvelle version de l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière s’applique depuis le 1er juin 2021.

1. Qu’est-ce que l’aide médicale d’Etat ?



L’aide médicale de l’État (AME) est une aide sociale prise en charge par l’Etat, qui répond à un principe éthique et humanitaire ainsi qu’à un objectif de santé publique et de pertinence de la dépense. Elle n’est pas un outil de politique migratoire. Elle permet, depuis le 1er janvier 2000, aux étrangers en situation irrégulière d’avoir accès, sous conditions, au système de santé français.

Le dispositif a été réformé par la loi de finances pour 2020 (art. 264) et un décret du 30 octobre 2020 est venu le compléter. Ses modalités d’accès ont été durcies, notamment pour lutter contre les fraudes.

En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, initialement prévue au 1er janvier 2021, a été reportée au 1er juin 2021. Ce dispositif inclut d’une part l’AME de droit commun, qui offre une couverture santé relativement complète et d’autre part des soins urgents et vitaux, qui permet de compenser a posteriori les dépenses engagées par les hôpitaux pour l’octroi de soins à des étrangers en situation irrégulière non-éligibles à l’AME. Elle est accordée pour un an à partir de la date de dépôt de la demande. Son renouvellement est annuel. Elle n’est pas applicable à Mayotte. L’AME représente 0,6 % des dépenses publiques de santé en France.

2. Qui peut bénéficier de l’aide médicale d’Etat ?

Un étranger précaire peut bénéficier de l’AME lorsqu’il réside en France de façon irrégulière – sans titre de séjour – de manière ininterrompue depuis au moins trois mois à compter de l’expiration de son visa ou de son titre de séjour. Ses ressources, de toute nature, ne doivent pas dépasser 9 571 € par an pour une personne seule (10 653 € dans les départements d’outremer). La personne avec laquelle il vit en couple par mariage, Pacs ou concubinage, ses enfants de moins de 16 ans ou jusqu’à 20 ans s’ils poursuivent leurs études, bénéficient de l’AME.

Les organismes de sécurité sociale peuvent accéder à la base de données relative aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa en France, dite Visabio, afin de vérifier l’irrégularité de la présence en France.

La première demande d’AME est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’Etat. Le droit à l’AME est également ouvert aux personnes ne résidant pas habituellement en France présentes sur le territoire de manière régulière au regard du droit au séjour si leur état de santé le justifie et sur décision ministérielle prise à titre humanitaire et individuellement.

Les personnes gardées à vue sur le territoire français peuvent, elles aussi, bénéficier de l’AME, qu’elles résident ou non en France, si leur état de santé le justifie.

Les enfants mineurs bénéficient sans délai de l’AME même si la condition de présence de plus de trois mois en France n’est pas remplie.

Le demandeur d’asile ne bénéficie pas de l’AME, mais de la protection universelle maladie (Puma) après trois mois de résidence en France. Durant ces trois mois, il est pris en charge au titre du dispositif des soins urgents.

3. Quels droits ouvre le bénéfice de l’aide médicale d’Etat ?

L’AME donne droit à la prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers, en cas de maladie et maternité, notamment les prothèses et soins dentaires, les équipements d’optique, les frais médicaux liés à la grossesse, le transport sanitaire, etc.

La prise en charge est limitée aux tarifs de la sécurité sociale, c’est-à-dire le tarif sur la base duquel s’effectue le calcul pour le remboursement d’un acte médical par l’Assurance maladie. Dans cette limite, le bénéficiaire n’avance pas les frais. Les frais médicaux des mineurs restent pris en charge à 100 % dans tous les cas.

Certains soins et traitements programmés non urgents ne sont pris en charge qu’au bout d’un délai de neuf mois après l’admission à l’AME pour tout nouveau bénéficiaire ou pour celui qui n’a pas bénéficié de l’AME depuis plus d’un an (CASF, art. R.251-3). Les titulaires d’une Aide médicale d’État ne sont pas tenus de suivre le parcours de soins coordonnés.

4. Quelles sont les prestations exclues de l’aide médicale d’Etat ?

Certaines prestations sont exclues de l’aide médicale d’Etat. Aucune prise en charge de l’Assurance maladie à ce titre n’est donc possible pour les actes techniques, examens, médicaments et produits nécessaires à la réalisation d’une aide médicale à la procréation, les médicaments à service médical rendu faible remboursés à 15 % et les cures thermales. Ces prestations sont intégralement à la charge du bénéficiaire majeur de l’AME.

5. Quels sont les acteurs de l’aide médicale d’Etat ?

Un Fonds national de l’aide médicale de l’Etat est chargé des questions financières. Les services sociaux et les associations ou les organismes à but non lucratif agréés par le préfet de département peuvent aider un étranger en situation irrégulière à déposer une demande d’AME auprès de la CPAM .

L’accès aux soins est assuré de façon inconditionnelle et gratuite en milieu hospitalier et dans les permanences d’accès aux soins (PASS) mais il n’est pas pleinement garanti en médecine de ville en raison de refus de soins.

Sur le plan administratif, les dossiers, déposés dans une maison de services au public habilitée par l’organisme d’assurance maladie, auprès d’un établissement de santé ou une PASS , sont instruits par les CPAM selon des règles strictes. La carte d’admission à l’AME est à présenter aux professionnels de santé consultés. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’AME est refusée.