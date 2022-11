Tout savoir sur les centres régionaux en antibiothérapie

Santé

Publié le 21/11/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 18 novembre définit les missions, le fonctionnement ainsi que l’organisation des centres régionaux en antibiothérapie.

Il précise également les modalités de coordination nationale et les missions nationales en matière de lutte et de prévention contre les infections associées aux soins et la résistance aux anti-infectieux pilotées par l’Agence nationale de santé publique, et exercées par les centres d’appui pour la prévention des infections associées aux soins et les centres régionaux en antibiothérapie.

Ainsi, dans chaque région, pour la mise en œuvre des orientations de la politique de santé définie à l’article L. 1411-1 concourant à la prévention de l’antibiorésistance en matière de bon usage des antibiotiques, un centre régional en antibiothérapie assure les missions suivantes :

l’expertise et l’appui aux professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice, pour les actions promouvant le bon usage des antibiotiques et la prévention de la résistance aux antibiotiques ainsi que, en fonction des évolutions épidémiologiques, le bon usage des traitements antifongiques et des antiviraux et la prévention de la résistance à ces traitements ;

la coordination et l’animation de réseaux de professionnels de santé en charge de la mise en œuvre des programmes promouvant le bon usage des antibiotiques.

Le centre régional en antibiothérapie est implanté dans un établissement de santé et peut comporter plusieurs unités hébergées dans d’autres établissements de santé de la région.

Un arrêté du même jour fixe le cahier des charges des centres régionaux en antibiothérapie.