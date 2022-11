Les archives négocient le virage du numérique sûr et qui dure

Dématérialisation

Publié le 24/11/2022 • Par Isabelle Jarjaille • dans : Actualité Culture, Innovations et Territoires

L’utilisation d’un système d’archivage électronique, SAE, assure la pérennité des archives électroniques. Il contrôle l’authenticité des documents. Tous les services doivent trier leurs documents et verser ceux à archiver dans un SAE. Le service d’archives travaille avec le service informatique et les directions métier. Des protocoles sont mis en œuvre.

Archibald pour le département d’Ille-et-­Vilaine, ­Archie pour la ville et la métropole de ­Rennes (43 ­communes, 451 800 hab.), ­Sésam pour le centre de gestion du Nord (lire p. 56)… Sous ces noms se cache un même logiciel : ­Asalae­, le système d’archivage électronique, SAE, de la coopéra­tive ­Libriciel, éditrice de logiciels sous licence libre pour les administrations.

Il sauvegarde systématiquement les archives en « Y », c’est-à-dire sur deux serveurs simultanément, fait le tri dans les formats pour enregistrer les documents sous un format considéré comme pérenne (.pdf, .doc, etc.) et assure leur authenticité en bloquant toute modification. « Sans SAE, il n’y a pas d’archivage électronique, juste de la sauvegarde et aucune garantie de traçabilité et de pérennité des ­documents au-delà de dix ans », décrit ­Coline ­Vialle, responsable des archives contemporaines à Brest métropole (8 communes, 210 000 hab.).

Néanmoins, le développement des SAE est encore récent : Lyon (523 000 hab.) a lancé le sien en 2018, l’Ille-et-­Vilaine, en 2019, et Rennes, cette année, par exemple. La grande majorité des petites et moyennes collectivités n’en sont pas équipées. « Le ­développement de l’archi­vage électronique est très ­inégal d’une collectivité à l’autre, reconnaît Louis Faivre d’­Arcier, directeur des archives municipales de Lyon et président de l’Asso­ciation des archivistes français [AAF]. Nous faisons du lobbying pour que les collectivités s’équipent, mais c’est pris en compte partiellement. De fait, c’est souvent compliqué pour les plus petites. »

En amont, le « records management »

­Emilie ­Debled, présidente de la section des archivi­stes municipaux de l’AAF et archiviste à la ville d’­Antibes (73 400 hab. Alpes-­Maritimes), confirme : « Nous sommes en phase d’étude depuis un an. Cela nécessite de se parler entre archivistes et services métier et informatique. Notre positionnement, en tant qu’archiviste, change puisque nous devenons une personne-ressource. »

L’archivage électronique nécessite, en effet, d’adopter de nouveaux procédés. Il ne s’agit surtout pas de sauvegarder un maximum de données mais de mettre en place un « records management ». Comprenez : la préparation, dans les services, des ­documents électroniques à enregistrer. « Nous allons dans les services pour expliquer quels formats il faut privilégier », poursuit-elle. La démarche demande aussi d’apprendre à trier les différentes versions enregistrées d’un document afin de ne garder que la définitive, ou de renommer précisément chaque document sauvegardé.

Un travail de fond à mener en amont. Car, tant que la collectivité ne dispose pas d’un SAE, les services ont tendance à conserver un maximum de ­documents sur les serveurs internes, au risque que les volumes augmentent rapidement. « Il est indispensable de les traiter au fil de l’eau », assure ­Sophie ­Delforge, cheffe de projet « archivage électronique » à la ville de ­Rennes.

L’impression, une simple copie

Il ne faut surtout pas céder à l’illusion que les archives électroniques seraient virtuelles. « On incite vraiment les services à la vigilance face à la tentation de conserver beaucoup plus de ­documents, alerte ­Mathilde ­Pintault, chargée de mission “archivage numérique” au département d’Ille-et-­Vilaine. Par exemple, le service régional de l’archéologie avait l’habitude de verser des dossiers de fouilles, avec des clichés, des notes et des croquis. Certains opérateurs utilisent des drones et produisent des milliers de photos pendant les fouilles. L’utilisation du papier incitait à la sobriété mais il ne faut pas croire, au contraire, que la capacité des serveurs est infinie. »

Surtout, la sauvegarde des ­documents sur les applications métier pose des problèmes de ­sécurité car, en cas de mise à jour ou de changement de logiciel, les données peuvent être perdues ou devenir illisibles, alors que dans un SAE elles sont sécurisées. « C’est le seul outil en mesure de garantir la pérennité des archives à long terme, insiste ­Coline ­Vialle. Il est ­conçu pour veiller à l’évolution des formats et garantit l’intégrité et l’authenticité du ­document. » D’une part, le logiciel est souvent mis à jour afin d’identifier les formats en perte de vitesse et convertir les ­documents dans un format courant, jugé pérenne. D’autre part, le SAE repère la première version d’un ­document et la verrouille. Une fois versé dans le SAE, il devient non modifiable, ce qui certifie son authenticité. « L’archiviste ne doit pas seulement ­conserver le support, il doit aussi assurer son authenticité », rappelle Louis ­Faivre d’­Arcier.

« Le problème est que les archivistes se sont fait imposer le tempo avec la démat’, sans avoir la main sur le calendrier, témoigne un archiviste, dont la collectivité ne souhaite pas être citée. Mais la plupart des ­documents restent dans les outils métier et ne sont pas versés aux archives. Par exemple, avec le développement des plateformes pour les demandes de subventions : tout est traité en ligne, il n’y a aucun transfert vers les archives. Mais s’il n’y a pas de bordereau de transfert, cela engage la responsabilité de la collectivité. Si la chambre régionale des comptes débarque, elle va en demander un. » De même, un ­document électronique imprimé sur papier est ­considéré comme une copie, il ne peut pas être authentifié. « Ce n’est pas simple à ­comprendre, ­admet ­Sophie ­Delforge. On entend souvent les agents nous dire : “De toute façon, j’imprime tout, comme ça, si j’ai un contrôle, j’ai le dossier”. »

De la pédagogie auprès des directions métier

Pour lancer ­Archibald, en juin, ­elle a travaillé main dans la main avec la direction des services informatiques de ­la ville de Rennes, tout comme son homologue au département d’Ille-et-­Vilaine œuvre avec la direction des services numériques. « Cela nécessite une montée en compétences de tous les archivistes, indique Mathilde ­Pintault. Il faut appréhender un nouvel outil, un nouveau vocabulaire. La direction des services numériques n’était pas un partenaire habituel. Et il y a la peur de faire une mauvaise manip’, la peur de l’effacement ! » Passé cet aspect technique, les archivistes estiment que leur métier reste le même et que la pédagogie doit plutôt être déployée auprès des directions métier, dès maintenant, avant que la vague de ­dématérialisation ne déferle.

« Il faut absolument que les archivistes soient intégrés aux groupes de travail sur les projets de dématérialisation, insiste-t-elle. Nous devons être un ­interlocuteur essentiel pour que l’archivage soit pensé dès le début. » Et éviter que les services d’archives des petites et moyennes collectivités ne se retrouvent noyés sous la masse. « Cela fait tellement longtemps que l’on nous parle d’archivage électronique que l’on s’imagine que c’est une montagne à gravir », ­compare Emilie ­Debled.

« Les archives doivent devenir un service support et les directions métier, faire remonter leurs besoins, reprend ­l’archiviste dont la collectivité ne souhaite pas être citée. Par exemple, on a des services de marchés publics qui passent 20 % de leur temps à faire des impressions. Il faut travailler là-dessus. Mais j’ai beau faire de la veille, je ne peux pas ­connaître les ­contraintes de chaque métier en matière d’archivage. Ce sont aux services de nous faire savoir quels sont leurs besoins. »

La conservation des données par un tiers agréé fait gagner du temps [CDG du Nord, 950 collectivités affiliées, 25 000 agents suivis] Depuis 2019, le centre de gestion (CDG) du Nord est agréé tiers ­archiveur. « Il y a d’abord eu une phase d’étude pour confirmer les besoins sur le département du Nord et savoir si nous étions légitimes juridiquement », raconte ­Véronique ­Parmentier, responsable du service « archives papier et électroniques » et du dispositif ­Sésam, le système d’archivage électronique (SAE) agréé du CDG. L’agrément permet au CDG de proposer les services de son SAE à toutes les collectivités, au-delà du seul territoire du Nord. La condition ? Que le centre de gestion dont la collectivité dépend dispose d’un archiviste compétent en la matière. D’un point de vue pratique, les collectivités versent leurs données sur ­Sésam, elles sont stockées sur deux serveurs, à ­Lille et à ­Amiens, et la responsabilité de leur ­conservation pèse juridiquement sur le CDG du Nord. A ce jour, une quinzaine de collectivités a fait le choix d’utiliser ­Sésam, dont la mairie de Lille. « Pour une ville comme ­Lille, déléguer la gestion du SAE dégage du temps aux services des archives pour travailler sur la préparation des versements », explique Véronique ­Parmentier. Le centre de gestion a mis en place une grille tarifaire en fonction du nombre d’habitants et d’agents de la collectivité. Ainsi, jusqu’à 1 500 habitants, une commune paiera 150 euros par an pour utiliser 500 Gigas de stockage. La mutualisation est de plus en plus préconisée dans les collectivités. Elle devrait se développer à la suite de la publication d’un décret, paru ce 10 octobre, encadrant la pratique. Contact : Véronique Parmentier, parmentier.v@cdg59.fr