Le gouvernement veut améliorer l’accessibilité des démarches numériques

Dématérialisation

Publié le 18/11/2022 • Par Isabelle Raynaud Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Mettre en place plusieurs canaux pour pouvoir effectuer une démarche administrative, développer l'appui téléphonique, poursuivre la mise en conformité au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité : le gouvernement met en avant ses efforts pour rendre les démarches numériques plus accessibles.

Dans le cadre de la dématérialisation massive qui s’est opérée ces dernières années, les craintes se sont multipliées sur le risque d’un éloignement des services publics. La Défenseure des droits, Claire Hédon, tout comme d’autres acteurs, plaide notamment pour le maintien systématique d’une alternative au canal numérique.

Des inquiétudes qui semblent avoir été entendues. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, assure même en faire une priorité : “Disposer de services publics numériques de qualité est l’une des pierres angulaires d’une accessibilité renforcée des services publics. Alors qu’une grande majorité des échanges entre les Français et leurs services publics se fait au travers du numérique, il est indispensable de proposer des alternatives pour les personnes éloignées du numérique, et c’est une priorité de ma feuille de route, mais également de fournir des services publics numériques de meilleure qualité. Mieux désignés, plus inclusifs, mieux intégrés avec les canaux physique et téléphonique d’accès aux services publics, les démarches en ligne doivent continuer de s’améliorer pour faciliter le quotidien des Français”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse paru le 16 novembre.

Deux moyens de contact

“Tous les Français, y compris ceux éloignés du numérique, doivent pouvoir réaliser une démarche en ligne et disposer d’une assistance facilement identifiable en cas de difficulté ou d’incompréhension. Désormais, près de 70 % des démarches administratives en ligne disposent d’au moins deux moyens de contacter une aide humaine pour se faire accompagner, une avancée au cœur des préoccupations du gouvernement. Concrètement, un support téléphonique a par exemple récemment été mis en place pour les entreprises candidates aux marchés publics de l’Etat en complément des canaux d’information en ligne existants (support en ligne et FAQ)”, indique le communiqué.

La double peine pour les personnes en situation de handicap

C’est surtout sur l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap que le bât blesse : le retard sur les objectifs initiaux est conséquent. En avril dernier, seules 76 démarches sur les 250 étaient réellement accessibles, avec l’objectif que 200 le soient d’ici à fin 2022. Contactée, la Dinum nous a précisé que “90 démarches ont un taux de conformité au RGAA supérieur à 75 % et 66 % des 250 démarches proposent au moins deux moyens de prise de contact facilement accessibles”.

Le communiqué met, quant à lui, en avant des “progrès” et précise que, “depuis cet été, s’inscrire ou se réinscrire comme demandeur d’emploi à Pôle emploi ou renouveler mensuellement sa situation de demandeur d’emploi sont des démarches qui ont été rendues plus accessibles aux personnes en situation de handicap”.

Pour accélérer le changement, Stanislas Guérini a nommé la cheffe du pôle design des services numériques de la Dinum, Marine Boudeau, haute-fonctionnaire chargé du handicap et de l’inclusion, au sein du ministère de la Transformation et de la fonction publiques. Elle aura pour mission de veiller à ce que l’accessibilité – physique, téléphonique ou numérique – soit au cœur de l’ensemble des projets du ministère et des directions qui en dépendent.

Le 16 novembre, la Dinum a également lancé un site dédié au RGAA et à l’accessibilité numérique, ainsi qu’un kit permettant de réaliser des audits accessibilité.

Evaluer ses services publics

Enfin, les citoyens sont toujours encouragés à donner leur avis sur la qualité des services publics numériques auxquels ils ont eu recours, et ils sont près de 9 millions à l’avoir déjà fait. “Ces retours sont de plus en plus utilisés pour améliorer en continu les services publics numériques. Pour cela, les administrations peuvent compter sur l’appui des équipes de la Dinum. Ainsi, par exemple, la demande de crédit du pass Culture, destinée à 2 millions de jeunes, a été optimisée et la note usager est passée en six mois de 5,7 à 8,2/10 et ce sont désormais près de 70 % des démarches les plus utilisées qui sont notées 7/10 ou plus par les usagers”, précise le communiqué.