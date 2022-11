La Cour des comptes juge la prévention du risque très insuffisante en Ile-de-France

Inondations

La Cour des comptes vient de rendre un rapport faisant un état des lieux sévère sur la prévention des inondations sur la métropole francilienne et plus largement, dans le bassin de la Seine.

L’Ile-de-France, territoire le plus dense de France et le plus névralgique du point de vue des activités économiques, est aussi l’un des plus vulnérables au risque d’inondation : c’est le constat que fait la Cour des comptes dans un rapport publié le 18 novembre.

Il rappelle l’importance des enjeux sur ce territoire et les dommages colossaux associés au risque inondations. Les crues de mai et juin 2016 et janvier à février 2018 ont coûté respectivement 1,4 milliard d’euros et 150 à 200 millions d’euros.

Selon une évaluation de l’OCDE de 2014, une crue centennale atteignant la hauteur enregistrée par celle de 1910 (soit 8,62 mètres) causerait 30 milliards d’euros de dégâts, pour les dommages directs seulement. « Pourtant, la prise en compte insuffisante de ce risque par les populations et ...