Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 11 au 18 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Appel d’air – En attendant l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables [lire aussi notre article], la Commission européenne a présenté un règlement temporaire d’urgence pour leur déploiement. Comme l’explique Actu Environnement, il s’agit surtout, pendant un an, d’alléger les procédures administratives en simplifiant, par exemple, les évaluations en ce qui concerne les dérogations spécifiques prévues par la législation sur l’environnement. Pour le photovoltaïque, le délai maximal pour la procédure d’octroi de permis pourrait être fixé à un mois. Pour le pompes à chaleur, ce délai pourrait être de trois mois et les plus petites d’entre elles pourraient bénéficier d’une procédure simplifiée pour le raccordement au réseau.

Maman, j’ai raté Noël – En pleine crise de l’énergie et alors qu’approchent les fêtes de fin d’année, l’ANPCEN alerte sur les décorations lumineuses. Dans un communiqué, l’association veut mettre en garde les collectivités sur les cohérences entre leurs pratiques des décorations, les objectifs de sobriété et les inquiétudes liées aux tarifs de l’électricité. Et d’avoir une approche globale des coûts et de l’impact de la lumière. Dans une série de préconisations, elle recommande notamment de bien « distinguer lumières et énergie », d’ « inventer des décorations extérieures sans recours systématique à la lumière artificielle » ou d’intégrer « enfin les limites des LEDs ».

Train de sénateurs – Proposer des transports du quotidien plus accessibles et plus verts, décarboner le transport de marchandises et faciliter la transformation de la mobilité longue distance en fonction du changement climatique… Tels sont, résumé par un communiqué du ministère de la Transition écologique, les enjeux de l’atelier transports mis en place dans le cadre du Conseil national de la refondation. Réunis pour la première fois le 8 novembre, les premiers échanges entre élus locaux, organisations syndicales et acteurs des transports ont porté sur les transports du quotidien. Une liste de propositions concrètes devra être présentée à l’issue des sessions d’échanges.

Etoiles des neiges – La station de ski de Bassens (Savoie) pratique le « snowfarming », méthode scandinave de conservation de la neige. Comme l’explique 20 Minutes, celle-ci consiste à conserver de la neige de l’hiver précédent sous une épaisse couche de sciure sur un versant nord avant d’être réutilisée sur une piste glacée. Selon les responsables de la station, seuls 17% du stock de l’année dernière a été perdu cet été.

Chute à l’arrière – Suite à la polémique lancée par le chanteur moderne Michel Sardou se disant prêt à renverser un cycliste s’il grillait un feu rouge, la Fédération française de cyclotourisme a d’abord condamné ses propos avant d’aller plus loin. Citée par le site 3Bikes, la Fédération a annoncé soutenir la proposition de loi du député du Bas-Rhin Bruno Studer qui veut renforcer les sanctions pénales contre les atteintes volontaires aux cyclistes perpétrées par des automobilistes. Jusqu’à présent, le code pénal prévoit des peines identiques pour des cas d’atteinte volontaire et involontaire.

Une régie naît – Comme à Lyon ou dans d’autres collectivités [lire aussi notre article], l’établissement public territorial Est Ensemble (Ile-de-France) vient de créer sa régie publique de l’eau. Selon son communiqué, le premier conseil d’administration s’est réuni début novembre pour décider des premières actions à mener (politique générale à définir, recrutement…). Jusqu’à présent, Est Ensemble déléguait au Sedif sa gestion de l’eau. La régie doit entrer en vigueur en 2024.

Suivre le courant – A l’occasion d’un discours à l’Assemblée nationale sur la politique énergétique de la France [consultable sur le site du Gouvernement], Elisabeth Borne a mis en avant le mix énergétique et cité notamment l’hydroélectricité. Elle a annoncé vouloir « promouvoir plus encore l’hydroélectricité. Nous voulons notamment trouver un nouveau cadre législatif, qui permettra de relancer rapidement les investissements dans les barrages, sans nécessiter une remise en concurrence. ».

TER low-cost – Après une première expérimentation fin octobre, la mesure se poursuit. Le Midi Libre informe en effet que, en région Occitanie, les TER seront toujours à 1 euro chaque premier week-end du mois. Ce tarif s’appliquera également pendant les pics de pollution.

Et aussi…

L’UICN publie un rapport et des recommandations pour mieux identifier et protéger les zones de protection forte en mer ;

La Ville de Paris prévoit d’implanter une forêt urbaine dans le 20e arrondissement [communiqué] ;

Les premières véloroutes et les panneaux qui les signalent font leur apparition à Lyon [Actu.fr].