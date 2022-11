Du mobilier de récup’ design meublera la résidence étudiante

Economie circulaire

Le bailleur social Ligeris, dont la ville de Tours (Indre-et-Loire) est le principal actionnaire, associe insertion et innovation pour équiper les chambres de meubles de récupération.

Chiffres-clés Budget : 100 000 € pour 200 meubles.

Logements : 18 T1 bis et trois colocations, du T3 au T5.

18 T1 bis et trois colocations, du T3 au T5. Contact : Jean-Michel Morisseau, directeur du patrimoine de Ligeris, 02.47.70.02.25, jean-michel.morisseau@ligeris.com

[Tours (Indre-et-Loire) 137 100 hab.] Une petite équipe s’active dans les locaux de la Fabrique d’estime, à Saint-Paterne-Racan (Indre-et-Loire). Coachés par des menuisiers et des designers, des salariés en insertion s’initient à la menuiserie. Ils taillent, décapent, vernissent… Leur mission ? Fabriquer des chaises, des bureaux ou des armoires design à partir de mobilier usagé pour équiper une résidence étudiante qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2023 à Tours, dans les locaux rénovés d’une ancienne poste datant des années 50.

Le projet est porté par le bailleur social Ligeris, qui gère plus de 8 000 logements à Tours. « Nous avions prévu 100 000 euros pour meubler nos 21 logements et pensions d’abord acheter du neuf. Mais le projet a évolué et nous avons opté pour une solution originale de réemploi, avec un budget équivalent », explique le directeur, Pierre Rochery.

Style années 50

La ville de Tours, actionnaire majoritaire de Ligeris, a appuyé la démarche qui s’inscrit dans son nouveau référentiel « pour un urbanisme écologique et solidaire » destiné à guider les opérateurs dans leurs projets urbains. « C’est exemplaire, car cela mixe l’exigence écologique avec le social, l’emploi et l’insertion », souligne Marie Quinton, adjointe au maire, chargée du logement.

Pour mener à bien cette opération, Ligeris s’est rapproché de la designeuse Régine ­Charvet-Pello et d’une entreprise d’insertion, Tri 37, spécialisée dans les déchets. Ils ont proposé de récupérer du mobilier usagé et de s’en servir pour concevoir et fabriquer de nouveaux meubles dans le style années 50, en écho à ­l’esprit d’origine du bâtiment.

Sur le plan juridique, ­Ligeris a eu recours à la procédure du marché public innovant pour leur confier le projet, une formule permettant de retenir un contractant sans mise en concurrence jusqu’à 100 000 euros lorsqu’il s’agit de prestations innovantes. « Les procédures classiques n’étaient pas adaptées. C’est notre juriste qui nous a proposé cette solution que nous n’avions encore jamais utilisée », ajoute le directeur. La commande a porté sur 200 meubles, tables, bureaux, armoires, etc.

L’entreprise d’insertion Tri 37, qui gère les encombrants de la ville de Tours, a mis de côté un millier de pièces récupérées sur les trottoirs ou à la recyclerie qu’il a montée à Saint-Antoine-du Rocher, non loin de Tours.

Le dessin des futurs meubles a été confié à une étudiante en design et la fabrication est assurée par les salariés en insertion de Tri 37, encadrés par des menuisiers bénévoles. Les locaux dans lesquels ils travaillent ont été mis à disposition par le maire de la commune de Saint-Paterne-Racan, Eric Lapleau, qui disposait d’un ancien hangar à pommes. « C’est toute une filière qui s’est créée autour de ce projet et l’intérêt que cela suscite vaut largement n’importe quelle campagne de marketing territorial », dit l’élu dans un sourire.

Couturières bénévoles

Pour couronner le tout, les partenaires du projet ont sollicité des couturières bénévoles qui travaillent pour un son et lumière à Semblançay, et leur ont demandé de coudre des couvertures, en associant les élèves d’un lycée de Tours. Là encore, l’économie circulaire a prévalu. Composées de tissus usagés et de chutes de couettes récupérées chez Lestra, un industriel local, elles seront offertes aux futurs locataires…

L’objectif est maintenant de pérenniser l’atelier en trouvant de nouvelles commandes. ­Ligeris y croit et s’est déjà engagé à meubler une vingtaine de logements par an. Régine ­Charvet-Pello espère bien, pour sa part, que ce modèle sera non seulement viable, mais aussi « reproductible » et qu’il pourra ­essaimer ailleurs.