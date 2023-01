Responsabilité financière et évolution de la dette locale, les autres défis des collectivités

Replay - Webinaire

Publié le 10/01/2023 • Par Cédric Néau • dans : Actu experts finances, France

Le Club Finances a organisé, le 6 décembre, un webinaire consacré à la mise en application au 1er janvier 2023, de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics, organisé en partenariat avec KPMG et les Caisses d’Epargne-BPCE.

Derrière les incertitudes liées à la hausse de coûts de l’énergie et du niveau de ressources attendu pour 2023, les services finances des collectivités doivent faire face à deux défis bien différents mais tout autant inconnus que préoccupants : d’une part la hausse continue et importante des taux d’intérêts qui relance les stratégies actives de la dette et les arbitrages sur l’endettement de fin d’année mais aussi sur les investissements à venir.

D’autre part, la mise en application au 1er janvier 2023, de la réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics.

Webinaire en deux temps

Pour faire les bons choix d’emprunt et de stratégie financière et se préparer au mieux à l’échéance du 1er janvier 2023 concernant la responsabilité financière des gestionnaires publics, notre webinaire, organisé par le Club Finances de la Gazette des communes, en partenariat avec KPMG et Les Caisses d’Epargne du groupe BPCE, a réuni les expertises de :

Audrey Bourdoncle , directrice de l’animation institutionnelle BPCE-Caisses d’épargne,

, directrice de l’animation institutionnelle BPCE-Caisses d’épargne, Frédéric Fievet , associé et directeur national secteur public chez KPMG,

, associé et directeur national secteur public chez KPMG, Guillaume Legasa, DGS Communauté d’Agglomération de la Région de Château Thierry.

Accédez au replay du webinaire

En partenariat avec :