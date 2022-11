Bibliothèques : comment faciliter le recours à la formation?

Culture

Publié le 17/11/2022 • Par Judith Chetrit • dans : France

Un peu plus formés que le reste de la fonction publique territoriale, les bibliothécaires poursuivent un travail collectif sur l’accès à la formation continue. Ils s’appuient notamment sur un nouveau référentiel de compétences et le prochain pilotage régional d’une offre coordonnée de formation.

En 2021, le ministère de la Culture concluait les premières assises de la formation en bibliothèque territoriale avec une série de dix engagements . Un an après, le travail se poursuit, mais plusieurs promesses ont déjà été tenues et présentées lors de la tenue de secondes assises le 15 novembre.

Face aux transformations des missions et des métiers en bibliothèque, un référentiel de compétences a été co-construit ces derniers mois avec les associations professionnelles, le CNFPT et les organismes de formation pour élaborer une arborescence de grands domaines de compétences (médiation, publics, ressources documentaires, management etc) à acquérir ou consolider. Forcément, avec 35 000 professionnels aux parcours divers et ne provenant pas tous de la filière culturelle, l’objectif n’est pas de ...