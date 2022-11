Dispositif d’appui à la coordination : une aide face aux cas complexes pour le monde médicosocial

Santé

L’association Ressources Santé Vaucluse, créée en 2008 et financée à 100 % par l’Agence régionale de santé Paca, porte depuis cette année le dispositif d’appui à la coordination. Celui-ci vient en renfort des professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux lorsqu’ils sont confrontés à des personnes en situation vulnérable, qui cumulent de multiples difficultés.



Chaque mois, le dispositif d’appui à la coordination (Dac) Ressources Santé Vaucluse, à Avignon, reçoit en moyenne 100 à 120 nouveaux appels par mois. Cinq coordinatrices de parcours assurent la permanence téléphonique et répondent aux médecins traitants, aux infirmiers libéraux, aux services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), aux services à domicile (Ssad) ou encore aux travailleurs sociaux, dépassés par la situation.

«Ils appellent lorsqu’ils se disent : « Là, je ne peux plus », « je ne sais plus »», résume la Dr Marielle Lafont, médecin coordinatrice du Dac. «Si, par exemple, au sein d’un couple âgé, l’un est atteint de la maladie d’Alzheimer, l’autre, l’aidant, se casse une jambe. On se retrouve dans une situation terrible. À ce moment-là, qu’est-ce qu’on fait ?», poursuit-elle. Quel que soit l’âge, la pathologie ou le handicap de la personne en difficulté, le DAC informe et oriente les professionnels de terrain.

« L’idée, c’est d’éviter les hospitalisations inutiles et les ruptures de parcours »

Le DAC peut même mettre en place une coordination, «que l’on ne doit jamais faire à la place de mais en complément de ou en subsidiarité», insiste la Dr Lafont. Le suivi le plus intensif correspond à la «gestion de cas», auquel se dédient dix référentes parcours sur le territoire. «Nous cherchons tous les appuis pour permettre le maintien à domicile et prévenir les hospitalisations», souligne la médecin coordinatrice. «Plus on nous sollicite en amont, mieux c’est.»

«L’idée, c’est d’éviter les hospitalisations inutiles et les ruptures de parcours, de préparer la sortie de l’hôpital dès l’entrée et d’anticiper les situations qui se fragilisent», insiste-t-elle. L’association Ressources Santé Vaucluse a été créée en 2008 à Avignon. «Le fil rouge n’a jamais changé», explique Myriam Coulon, directrice adjointe du Dac, à l’initiative du projet. Au fur et à mesure, la structure s’est professionnalisée et transformée au gré des évolutions réglementaires.

Elle compte 25 salariés (24,5 ETP). Son budget annuel de 1,2 million d’euros, en cours de négociation pour 2023, est financée à 100 % par l’Agence régionale de santé (ARS) Paca. Conformément à la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les services de la plateforme territoriale d’appui (PTA) et les dispositifs MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) ont convergé au sein du dispositif.

«En 2022, tous les dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes ( PTA , MAIA , réseaux de santé spécialisés) ont fusionné au sein d’un dispositif unique afin de gagner en visibilité et en efficience dans les services rendus aux professionnels de santé et à la population», explique l’ ARS dans un communiqué. Dans la région Paca, neuf DAC ont été labellisés. Le DAC du Vaucluse couvre le département, sauf le canton de Pertuis.

«Depuis le 1er septembre, le DAC porte aussi la communauté 360 déployée pendant la crise sanitaire pour couvrir le champ des personnes en situation de handicap», indique François Barrière, directeur. «Dans le cadre du e-parcours avec le GRADeS (Groupement régional d’appui au développement de la e-santé, ndlr), on est pilote dans le Vaucluse sur le déploiement d’un outil numérique à destination des professionnels afin de partager les dossiers de façon sécurisée.»

« Le DAC contribue à faire un diagnostic territorial »

Le dispositif intervient aussi à une échelle transversale à travers l’organisation de groupes de travail, de rencontres partenariales, de soirées thématiques, de formations…. «On est un tiers facilitateur sur le territoire», affirme François Barrière. «Le Dac contribue à faire un diagnostic territorial, qui nourrit la réflexion continue du Département et de l’ARS sur l’adaptation de l’offre aux besoins des Vauclusiens», ajoute le Département, qui accepté de nous répondre uniquement par écrit.

Comme les autres partenaires clés, le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Avignon est membre de l’instance territoriale stratégique du DAC et coécrit, à ce titre, la feuille de route du dispositif. Il est associé régulièrement à des groupes de travail dans le champ de la gérontologie, où chaque partenaire expose ses missions et son fonctionnement. Enfin, une fois par mois, il participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire. «Lorsque la problématique est multiple, on se rend compte que chaque partenaire se renvoie la balle», reconnaît Mireille Lambert, directrice du CCAS d’Avignon. «Cette instance nous permet traiter de façon collégiale les dossiers très complexes», salue-t-elle.

«Le DAC a aussi une fonction de médiation. On est chacun dans nos compétences, on ne veut pas en bouger… Le fait que l’on soit à égalité facilite les échanges et aide à mettre à plat tous les sujets», renchérit Mireille Lambert. «Sur les seniors, on a tous les outils mais on a encore des difficultés à les articuler sur le terrain. Cette instance nous permet de redéfinir nos missions, de savoir à quel moment s’arrêtent les nôtres et commencent celles de nos partenaires», conclut-elle.