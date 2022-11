Accueil

Comment la Gironde s’empare des cahiers de doléances, après les « gilets jaunes »

Publié le 17/11/2022 • Par Hélène Lerivrain • dans : Actualité Culture, Innovations et Territoires, Régions

De la rédaction des cahiers de doléances ouverts en mairie pendant le mouvement des "gilets jaunes" à leur analyse par un collectif de chercheurs et de citoyens, un colloque organisé les 16 et 17 novembre à Bordeaux a retracé l’histoire des 364 cahiers girondins et dévoilé les premiers enseignements tirés. Ils sont conservés aux archives départementales de la Gironde.

