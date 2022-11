Journée Alimentation & Restauration territoriales, le 15 décembre à Paris

[Journée d'étude]

Publié le 21/11/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu Education et Vie scolaire, France

Inflation, démocratie alimentaire, décarbonation des assiettes et sortie du plastique : faites face aux nouveaux enjeux à l'occasion de la Journée d’étude Alimentation Restauration territoriales 2022, jeudi 15 décembre à Paris !

Les crises successives qui ébranlent l’économie tout entière rendent encore plus ardue la mission des collectivités locales en matière d’alimentation et de restauration collective, de la crèche à l’Ehpad.

Les défis sont nombreux : gérer la hausse des prix, intégrer le respect de l’environnement dans le process d’approvisionnement et de distribution des repas, améliorer la qualité de l’alimentation avec des menus accessibles à tous, sortir du plastique et mieux gérer les biodéchets, tout cela dans un contexte règlementaire exigeant.

« On peut avoir plus de bio dans les assiettes sans augmenter le coût, si cela est conjugué avec une stratégie de réduction du gaspillage (…). Ce qui est fondamental c’est que les gens se mettent en démarche de transition. Le pire, c’est de ne rien faire », souligne Denis Lairon, nutritionniste et directeur de recherche émérite, Inserm.

Les témoignages sélectionnés pour cette journée mettront en lumière des expertises et initiatives réussies et inspirantes qui prouvent qu’il est possible, en restauration collective, de répondre aux obligations des lois Egalim, AGEC et Climat et résilience.

De nouveaux retours d’expérience montreront également comment concilier approvisionnements de qualité, enjeux économiques et équité sociale, en renforçant notamment les solidarités entre les acteurs clé des filières alimentaires, du producteur au consommateur.

Au programme de la journée du 15 décembre Construire une restauration collective fondée sur une politique de transition agricole et alimentaire

Faire le point sur les impacts budgétaires de l’inflation conjoncturelle et de l’augmentation de produits durables

Découvrir des initiatives locales et européennes en restauration : produits du commerce équitable, régie maraîchère, circuits de proximité…

Décarboner les assiettes, poursuivre la chasse au gaspillage et sortir du plastique

Explorer la notion de démocratie alimentaire

Partager idées et questionnements avec ses pairs

Cet événement s’adresse aux DGS-DGA, Élus et directeurs en charge de l’éducation et des affaires scolaires et périscolaires, de l’agriculture et l’agroalimentaire et de la restauration scolaire et collective. Il est organisé avec le soutien de l’AGORES, France Urbaine, de l’ANDEV et de l’Association Commerce équitable France et animé par Delphine Ducoeurjoly, ingénieure spécialisée, systèmes agricoles et alimentaires durables.