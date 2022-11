Orientation : les régions veulent peser sur l’information métiers

Education

Publié le 18/11/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La première rencontre inter régions sur l’orientation le 15 novembre 2022 a été l’occasion pour les régions de revendiquer un rôle de partenaire central face à l’Etat.

Chiffres-clés 65 % des proviseurs et 85 % des professeurs principaux déclarent n'avoir reçu aucune formation spécifique pour exercer leur mission d'orientation, qu'il s'agisse de formation initiale ou continue.

Le 15 novembre 2022, le centre de conférences d’Orléans a fait salle comble pour la première rencontre inter-régions sur l’orientation. Plus de 600 participants ont fait le déplacement pour découvrir les actions innovantes déployées par les régions afin de répondre à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Depuis cette date, c’est en effet aux régions d’informer les élèves, dès le collège, sur les métiers et les formations. À l’Éducation nationale de leur prodiguer ensuite un conseil personnalisé, via les professeurs principaux et les psychologues de l’Education nationale.

« Le sujet de l’orientation est la première préoccupation des familles et des jeunes qui veulent plus de sensibilisation, d’accompagnement et d’ouverture au monde professionnel », a rappelé François Bonneau, président de la Commission éducation, orientation, formation et emploi de Régions de France, président de la région Centre-Val de Loire en ouverture de cette journée.

L’orientation à la peine

Or cela se fait plutôt dans la douleur. D’après la dernière étude de BVA pour l’Etudiant, en mai 2022, 60% des jeunes admettent s’être sentis perdus au moment de faire leur choix d’orientation, et 49% ont le sentiment de ne pas avoir été bien accompagnés.

De plus, d’après un rapport de la cour des comptes de février 2020, 65 % des proviseurs et 85 % des professeurs principaux déclarent n’avoir reçu aucune formation spécifique pour exercer leur mission d’orientation, qu’il s’agisse de formation initiale ou continue. « Nous voulons faire le lien, là où il n’existait pas suffisamment », a donc insisté François Bonneau. D’autant que la décision a été prise d’ouvrir l’information métier plus tôt, dès la classe de 5e.

Parcours Avenir(s) dès la classe de 5e

Depuis octobre 2022, les collèges sont invités à expérimenter dès la classe de 5e, des « demi-journées Avenir(s) » de découverte des métiers. 640 collèges se sont portés volontaires, soit près de 10% des établissements, s’est réjouie Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, qui avait fait le déplacement à Orléans. « Une adhésion exceptionnelle » a-t-elle insisté, alors que cela doit être généralisé à la rentrée 2023.

« Apporter une information fiable, c’est apporter une information en prise directe avec la réalité des bassins d’emploi et des filières de l’économie d’aujourd’hui et de demain », a déclaré la ministre. Pour cela, les régions semblent être un partenaire incontournable. Elles dépoussièrent l’approche de l’information métiers, en allant vers les jeunes avec des bus équipés (Occitanie, Pays de la Loire), en privilégiant des contenus numériques et ludiques, comme les Casques à réalité virtuelle pour une immersion dans les métiers (Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine…), voire un escape game (Normandie). Elles sont prêtes à proposer leur offre de service à l’Éducation nationale, soucieuses également de valoriser des métiers qui peinent à séduire les jeunes.

Tout reste à faire

« Ces rencontres inter-régions attestent d’un paradigme nouveau où les régions, dans leurs compétences, se sont fortement engagées avec l’État et l’Éducation nationale. Nous ne sommes pas chacun dans notre couloir, mais ensemble », a insisté François Bonneau. Un partenariat que la Ministre a déclaré « soutenir ». Mais tout reste à faire.

« Il y a un travail de montée en puissance. Ça ne se fera pas en un clic », a admis François Bonneau. Le comité de suivi national de l’expérimentation qui comprend l’ONISEP, Régions de France et les représentants des branches professionnelles, a eu lieu le 8 novembre 2022, et les premières réunions avec les collèges volontaires commencent tout juste. Sur le terrain, au niveau de chaque région, la mise en œuvre est différenciée, alerte Régions de France. Les directions régionales académique de l’information et de l’orientation (DRAIO) n’ont pas toutes le même empressement à associer les régions dès le départ. Ainsi la Région Île-de-France et La Réunion n’ont encore eu aucun retour des DRAIO quant à leurs propositions de partenariat.

Du « sur-mesure »

Pour Kamel Chibli, président délégué de la Commission éducation – orientation de Régions de France, et vice-président de la région Occitanie, il faut du « sur-mesure ».

« Il va falloir amener les entreprises au sein des collèges, et créer de vrais liens avec les professeurs principaux, si l’on veut que cette politique publique soit efficace, mais l’Education nationale en aura-t-elle les moyens ? » Car pour l’instant, ce sont les régions qui financent l’information aux métiers sur leurs fonds propres, et avec l’aide de l’Europe, hormis les huit millions d’euros annuels de l’Etat au titre de l’édition des guides ONISEP. Un investissement conséquent pour les régions qui demandent à être reconnues comme cheffes de file de l’orientation des jeunes et des demandeurs d’emploi, avec l’ensemble des moyens relatifs à la compétence.