SFIL : « Nous lançons une offre de prêts sociaux à destination des collectivités »

Secteur bancaire

Publié le 16/11/2022 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Philippe Mills, le directeur général de la Sfil, revient sur le Club Finances sur le lancement d'une nouvelle offre de prêts sociaux et se réjouit des bons résultats de l'année 2022 malgré le retour de l'inflation.

Quelle est la particularité de la SFIL créée à la suite de la faillite du groupe bancaire franco-belge Dexia ?

Philippe Mills : On est une banque un peu particulière car on a un statut de banque publique de développement. On a un actionnariat 100% public (Caisse des dépôts et l’Etat). On se finance exclusivement sur les marchés, on a zéro dépôt et on est toujours partenarial (avec la Banque postale et la Banque des territoires pour les collectivités). L’autre banque qui a ce statut en France, c’est la Banque Publique d’Investissement. Sur le financement des collectivités, on a des objectifs de rentabilité deux fois inférieurs à la rentabilité des banques commerciales et, grâce à notre statut, il est beaucoup moins risqué de proposer des maturités ...

