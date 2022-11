Activités péri et extrascolaires, satisfaction et baisse de fréquentation

Education

Publié le 24/11/2022 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Selon le baromètre des temps et des activités péri et extrascolaires 2021, les familles se disent satisfaites des services proposés, malgré la crise sanitaire. Quelques bémols sont à prendre en compte : une chute de la fréquentation, des tarifs jugés parfois trop cher.

En 2021, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a réalisé une enquête auprès de 9 355 familles. Elle les interroge sur leur utilisation des services d’accueil périscolaire, extrascolaire et des activités encadrées. Lors de la cinquième édition des rendez-vous de la Doc’, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), en collaboration avec la CNAF a informé sur les résultats de l’enquête.

Conduit entre mi-mars et mi-avril 2021, l’état des lieux est marqué par la pandémie avec une offre plus ou moins modifiée et une organisation personnelle des familles qui a évolué (activité partielle, télétravail). 73 % des répondants se disent très satisfaits et satisfaits de l’offre en accueil périscolaire. Le contentement est encore plus élevé pour les centres de loisirs avec un taux de satisfaction de 88 %, et pour les activités encadrées avec 94 % de retours positifs.

Cette vision reste à nuancer. La présence des enfants aux services péri et extrascolaires a diminué entre 2019 et 2021 : moins deux points pour les activités périscolaires et moins huit points pour la fréquentation d’un centre de loisirs. Mais, c’est la pratique d’activités encadrées qui a le plus régressé dans ce contexte de crise sanitaire.

Pratique encadrée en chute libre

Lors de l’enquête, 36 % des enfants pratiquent chaque semaine au moins une activité encadrée dans un club, une association, une maison de quartier, un centre social, contre 59 % en 2019. C’est moins 23 points. La suppression provisoire ou définitive de l’activité en raison du contexte épidémique est la principale raison mentionnée par les parents. Puis viennent la forte modification des conditions d’exercice de l’activité, la crainte de la contamination par la Covid et un protocole sanitaire jugé trop contraignant. La fréquence hebdomadaire a baissé. En 2021, 65 % des enfants pratiquent une seule fois par semaine, contre 54 % en 2019. Le sport est l’activité encadrée la plus plébiscitée.

Le tarif demeure un frein

12 % des parents renoncent à inscrire leur(s) enfant(s) aux services périscolaires pour des raisons financières. Le coût est un frein encore plus important pour l’accès à l’offre extrascolaire : 21 % des répondants considèrent l’activité encadrée trop cher. Cette limite est d’autant plus importante que les familles ont des ressources moindres. 31 % d’entre elles ayant moins de 1 500 € de revenus par mois jugent la pratique d’une activité encadrée trop coûteuse, contre 8 % pour celles disposant de plus de 3 000 € de revenus mensuels. Près d’un quart des répondants évoquent ne pas recourir au centre de loisirs car le tarif est trop élevé.

Accueil périscolaire du midi très fréquenté

78 % des familles interrogées ont recours à l’accueil du midi, dont 65 % tous les jours ou presque, contre 67 % en 2019. 72 % disent ne pas fréquenter l’accueil du matin en 2021, contre 66 % en 2019. Parmi les 7 % de parents souhaitant une extension des horaires matinaux, à peine la moitié demande une ouverture avant 7h.

On note également une baisse de la fréquentation pour l’accueil du soir : moins cinq points en deux ans. Plus des trois quarts des familles n’ayant pas recours au périscolaire du soir citent une absence de besoin ou une autre solution de garde.

Centre de loisirs et accueil du soir : solution de garde, éveil et épanouissement

88 % des répondants utilisent l’accueil du soir en raison de leurs contraintes organisationnelles. Pour seulement 15 % des familles, l’enfant fréquente l’accueil du soir car c’est une demande de sa part. 82% des personnes interrogées en 2021, contre 78 % en 2019 annoncent utiliser le centre de loisirs comme solution de garde. D’autres motifs sont évoqués : l’éveil et l’épanouissement pour 71 % des familles, la socialisation et l’apprentissage de la vie en collectivité pour 66 %.

Malgré une baisse de fréquentation, l’offre semble globalement convenir aux familles. C’est peut-être le signe que les collectivités et les associations ont su une nouvelle fois s’adapter et / ou que les parents se sont montrés plus tolérants pendant cette période de crise sanitaire.