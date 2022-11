Violences et outrages : vers un renforcement de la protection des élus

Sécurité

Publié le 16/11/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Les sénateurs ont voté à l’unanimité la proposition de loi visant à permettre aux associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression. Un signal fort envoyé aux élus, à quelques jours de leur congrès.

C’est une étape supplémentaire dans la protection des élus. La proposition de loi de la sénatrice de Gironde, Nathalie Delattre (RDSE), votée à l’unanimité mardi 15 novembre par les sénateurs, donne la possibilité aux associations d’élus, au Sénat, à l’Assemblée nationale, aux collectivités territoriales, et au Parlement européen de se porter partie civile pour tout élu victime d’agression. Le dispositif est étendu aux cas de dégradation et destruction de biens et d’atteinte à l’un des proches de l’élu. Il intègre aussi la possibilité de condamner l’exposition d’informations relatives à la vie privée des élus. A noter qu’actuellement, seules les associations départementales peuvent se porter partie civile en cas d’agression d’élu, pour les élus municipaux uniquement, et pour une liste ...