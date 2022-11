PLFSS 2023 : le projet de loi modifié a été adopté par le Sénat

PLFSS 2023

Largement amendée, la version des sénateurs est marquée du sceau de la majorité sénatoriale de droite et du centre.

Réunie le mardi 15 novembre 2022, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à se mettre d’accord sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. C’est donc un texte remanié et voté par les sénateurs en séance publique (193 voix pour, 102 contre) le matin même que les députés réexamineront à compter du 21 novembre. Le 49.3 devrait être de nouveau dégainé par la Première ministre.

Sincérité douteuse

En début de mois, la rapporteure générale au Sénat, Elisabeth Doineau (UDI, Mayenne), et la présidente de la commission des affaires sociales (CAF), Catherine Deroche (LR, Maine-et-Loire) ont évoqué, face aux journalistes de l’AJIS, « une sincérité douteuse » du PLFSS pour 2023 et condamné un texte de peu d’ambition alors même que la situation est « inédite » et aurait mérité des « réponses fortes ».

S’appuyant d’une part sur le rapport de la Cour des comptes et les observations du Haut Conseil des finances publiques, les articles 1 à 4 ont été rétablis en intégrant les corrections souhaitées par la Cour des comptes au 31 décembre 2021. La trajectoire financière proposée par le gouvernement jusqu’en 2026 a été rejetée (art. 15) faute de plan stratégique.

Ondam et clause de retour

L’objectif national des dépenses d’assurances maladie (Ondam) est fixé à 240,1 milliards d’euros pour 2021 et à 246,5 milliards d’euros pour 2022. Pour 2023, l’Ondam – voté à 244,1 milliards d’euros par les députés (+ 3,7 %) – a été purement et simplement supprimé par les sénateurs « faute de disposer de l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier le montant qui lui était soumis » (art. 47). Un vote que les députés de la majorité présidentielle n’ont pas apprécié.

Les sénateurs ont en outre ajouté un article 47bis A « clause de retour » pour obliger le gouvernement à présenter, pour avis, à la commission des affaires sociales une trajectoire actualisée en cas de dépassement de l’ordre de 2,5 milliards d’euros de l’Ondam 2023 (1 % de son montant voté). Les sénateurs n’ont en effet pas goûté la révision de plus de 9 milliards d’euros de l’Ondam 2022 dans ce PLFSS sans saisine du parlement.

Tableau – Objectif national des dépenses d’assurances maladie 2022 par sous-objectif

Organisation de soins

Le Sénat supprime en outre divers articles pour lutter contre les déserts médicaux et améliorer la prise en soins des personnes malades. Parce qu’elle croit que « la pénurie ne se gère pas par la coercition », la présidente de la CAF a fait adopter un article 23 modifié pour le calquer avec la « rédaction plus précise » de la proposition de loi de Bruno Retailleau (LR, Vendée), adoptée par le Sénat le 18 octobre dernier. Les internes de quatrième année effectueraient ainsi leurs stages dans la région où ils ont suivi leurs études et bénéficieraient d’une rémunération adaptée.

En outre, l’article 24bis, qui étend aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux infirmiers la permanence des soins ambulatoires (PDSA), est supprimé. Si l’intérêt du principe n’est pas remis en cause, le moyen du PLFSS n’est pas « approprié » et les sénateurs demandent une « concertation en amont ».

Les mêmes causes et les mêmes effets sont avancés pour supprimer l’expérimentation d’un accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) (art. 24ter). La mesure « structurante » mérite d’une part une concertation et d’autre part « d’être étudiée de manière transversale ». La proposition de loi de Stéphanie Rist (Renaissance) pourrait servir de base à ce travail sur l’organisation du système de soins.

Contrôle des Ehpad

Moins d’un an après le scandale des maisons de retraite Orpéa, les sénateurs valident, avec quelques modifications à la marge, les dispositions relatives au renforcement de la transparence financière et du contrôle des Ehpad (art. 32).

Les ARS et les conseils départementaux disposeront de pouvoirs de contrôle accrus notamment pour vérifier la bonne utilisation des financements publics attribués aux établissements et services médico-sociaux, notamment les Ehpad, quel que soit leur statut, et pour inclure le contrôle dans un périmètre à l’échelle d’un groupe.

Des restitutions de report à nouveau ou de réserves pourront être décidées via la fixation des tarifs lors du renouvellement des CPOM. Des sanctions financières seront possibles. Selon l’étude d’impact, le gouvernement espère 12,5 millions d’euros de ces mesures en 2023, puis 2,5 millions d’euros chaque année.

