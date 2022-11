Nouveau bras de fer sur le financement de la formation des apprentis des collectivités

Apprentissage

Publié le 16/11/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Un amendement au Projet de loi de finances pour 2023 déposé par le gouvernement prévoit l’extinction de la participation de l’Etat et de France Compétences au financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale. Pour le CNFPT et le Collectif des employeurs territoriaux, c’est impensable. D’autant, estiment-ils, que d’autres mesures encore sont nécessaires sur le sujet.

On croyait terminé le feuilleton de la mise en place du nouveau système de financement de la formation des apprentis des collectivités. En effet, le Projet de loi de finances pour 2022 avait validé la création d’une nouvelle cotisation des employeurs territoriaux, spécifique, et des apports de l’Etat et de France Compétences (15 M€ pour chacun).

Dans un communiqué du 15 octobre 2021 relatif à la concertation conduite sur ce sujet, Elisabeth Borne et Amélie de Montchalin, alors respectivement ministres du travail et de la transformation et la fonction publiques, expliquaient : « Il s’agit de disposer, à compter de 2022, d’un mode de financement pérenne, incitatif au recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales, et soutenable financièrement pour les employeurs territoriaux et ...

