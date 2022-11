Hausse des coûts de l’énergie : le monde HLM dans l’inconnu

Logement social

Publié le 16/11/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, Actu experts finances, France

Emmanuelle Cosse, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat, fait part de l''inquiétude des bailleurs sociaux qui perdure face aux hausses à venir des factures d'énergie. Le "bouclier tarifaire" annoncé par le gouvernement n'est pas à la hauteur de l'explosion des coûts, juge-t-elle.

Chiffres-clés Le logement collectif représente 84% des logements sociaux, les logements individuels 16%

Pour les 84% du parc en logement collectif

Chauffage individuel : 37% des logements collectifs (= 31% de la totalité des logements)

Chauffage Collectif : 63 % des logements collectifs (= 53% de la totalité des logements)

Lors du congrès de l’Union sociale pour l’habitat à Lyon, fin septembre, le sujet était sur toutes les lèvres : comment faire face à la hausse du coût du gaz et de l’électricité, avec des locataires du parc social aux revenus de plus en plus bas, alors que certains bailleurs sociaux en renouvellement de contrat d’approvisionnement se retrouvaient avec des prix passés de 30 à 40 euros en moyenne à plus de 300 euros le MWH ?

Venu clôturer le congrès, Olivier Klein, le ministre du logement, avait rappelé les annonces de la Première ministre Elisabeth Borne le 14 septembre dernier, avec une poursuite du bouclier tarifaire pour 2023, et une hausse limitée à 15% pour le gaz applicable à tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et ...